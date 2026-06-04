Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TPO - Theo quy định mới vừa ban hành, từ ngày 1/7, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ 20 đơn vị và đổi tên một số vụ, đồng thời bổ sung quy định về Sở Giao dịch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 26/2025 ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Nghị định số 198 sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị (vẫn giữ 20 đơn vị); đổi tên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thành Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 20 đơn vị.

Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung quy định "Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước Khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước" và thay đổi số lượng phòng thuộc các Vụ.

Trong đó, Vụ Dự báo, thống kê có 6 phòng. Vụ Chính sách tiền tệ có 5 phòng. Vụ Tín dụng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Kế toán có 4 phòng. Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng và Vụ Pháp chế có 2 phòng.

Theo quy định cũ, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng. Vụ Thanh toán có 4 phòng và Vụ Pháp chế có 3 phòng.

Nghị định số 198/2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.