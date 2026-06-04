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Vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp bị phạt

Dương Hưng - Uyên Phương

TPO - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty Cổ phần Y&B Việt Nam, Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam. Nguyên nhân là các doanh nghiệp này phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng.

Nhiều vi phạm

Amway Việt Nam bị xử phạt do không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Bên cạnh đó, Amway Việt Nam còn bị xác định đưa vào hợp đồng giao kết với người tiêu dùng các điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác định doanh nghiệp không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng (KOL, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội...) để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua và sử dụng sản phẩm.

Amway Việt Nam cũng bị xử phạt vì cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ các thông tin bắt buộc cho người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch từ xa.

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Amway bị xử phạt vì vi phạm nhiều quy định về bảo vệ ﻿quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng thời điểm, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xử phạt Công ty Cổ phần Y&B Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam số tiền 50 triệu đồng, do không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua và sử dụng sản phẩm.

Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam bị xử phạt 290 triệu đồng do 3 hành vi vi phạm. Trong đó có việc không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân phục vụ quảng cáo và các hoạt động thương mại; không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm; đồng thời quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các doanh nghiệp sau khi bị xử phạt đều được yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cũng như hoạt động quảng bá thông qua người có ảnh hưởng, nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Amway Việt Nam khắc phục thế nào sau thanh tra?

Ngày 4/6, trao đổi với báo Tiền Phong, Công ty TNHH Amway Việt Nam cho biết đã hoàn tất các biện pháp khắc phục sau kết luận thanh tra liên quan đến việc thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với lỗi không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định, Amway Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa lại giao diện khi đăng ký làm Khách hàng Nhà Phân phối.

Về các lỗi liên quan đến điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh và công khai minh bạch các chính sách mới trên website. Công ty tiến hành sửa đổi quy định đơn phương thay đổi điều kiện giao dịch chung bằng việc bổ sung quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng cho người tiêu dùng.

Các cụm từ có tính chất hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của tổ chức như “bao gồm nhưng không giới hạn” tại điều khoản sử dụng website cũng bị bãi bỏ. Bên cạnh chính sách chung, Amway Việt Nam đã xây dựng bổ sung chính sách bảo vệ riêng biệt, liệt kê cụ thể cho từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương..

Đối với vi phạm cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa, Amway Việt Nam đã thiết lập quy trình bổ sung thông báo. Để khắc phục việc thiếu thông tin về quyền của người tiêu dùng, ngay khi khách hàng nhà phân phối hoặc nhà phân phối hoàn tất đơn hàng, hệ thống của công ty sẽ tự động gửi thông báo đầy đủ các quyền này.

Liên quan đến lỗi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng (KOL) dưới mọi hình thức, doanh nghiệp đã nâng cấp quy trình kiểm soát nội dung trên tất cả các nền tảng truyền thông.

Biện pháp khắc phục được công ty áp dụng là bảo đảm 100% bài đăng có hình ảnh hoặc tên của KOL, bất kể được đăng tải trên nền tảng của Amway hay trên các trang cá nhân của chính KOL đó, đều phải hiển thị rõ ràng ghi chú “được tài trợ”.

Dương Hưng - Uyên Phương
#Uỷ ban cạnh tranh quốc gia #Amway Việt Nam #đa cấp #quyền lợi người tiêu dùng

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