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Gây chú ý với kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, PLX tăng trần

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/6) ghi nhận nhịp hồi phục sau chuỗi điều chỉnh kéo dài, chấm dứt 7 phiên giảm liên tiếp. Cổ phiếu PLX của Petrolimex trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần, sau thông tin doanh nghiệp lên kế hoạch bán toàn bộ cổ phiếu quỹ. Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 5.700 tỷ đồng, tâm điểm là VIC.

VN-Index dao động giằng co quanh tham chiếu trong buổi sáng trước khi bật tăng mạnh từ đầu phiên chiều nhờ lực cầu cải thiện tại nhóm cổ phiếu trụ. Kết phiên, VN-Index tăng 12,54 điểm (0,69%) lên 1.831,55 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE dưới 16.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn lớn nhất thuộc về PLX khi cổ phiếu này tăng hết biên độ lên 41.850 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 6,4 triệu đơn vị. Động lực đến từ thông tin Hội đồng quản trị Petrolimex thông qua chủ trương bán toàn bộ gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ.

Động thái diễn ra sau khi Petrolimex thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt khởi sắc.
Cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt khởi sắc.

Theo quy định, doanh nghiệp phải đảm bảo tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Tuy nhiên, tỷ lệ của nhóm cổ đông nhỏ lẻ tại Petrolimex chỉ quanh 9,4%, khiến doanh nghiệp rơi vào diện cần khắc phục trong thời hạn quy định.

Với việc bán ra gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 1,8% vốn điều lệ), sẽ làm tăng số cổ phiếu PLX có quyền biểu quyết đang lưu hành ngoài thị trường.

Bên cạnh PLX, nhóm dầu khí cũng đồng loạt giao dịch tích cực với BSR, PVD, PVT, OIL và PVS đều tăng điểm, góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Nhóm ngân hàng và bất động sản tiếp tục phân hóa. Trong đó, STB tăng hơn 6%, BID tăng gần 2%, VIB và TPB cùng giữ sắc xanh, trong khi LPB và một số mã vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh. Ở nhóm bất động sản, VIC, VHM và VRE hồi phục nhẹ, còn NVL tăng gần 2% nhưng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng biến động mạnh.

Đáng chú ý, KSF của Sunshine tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Diễn biến chốt lời cũng xuất hiện ở một số mã đầu cơ khác, phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong dòng tiền.

Trước khi KSF điều chỉnh, lãnh đạo công ty đã bán sạch cổ phiếu sở hữu. Bà Đỗ Ngọc Anh, Thành viên Ban Kiểm soát thông báo đã bán toàn bộ 24.010 cổ phiếu KSF đang sở hữu trong phiên 28/5. Sau giao dịch, bà Ngọc Anh không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Tuyết - em dâu Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn và là vợ Ủy viên HĐQT Đỗ Văn Trường - đăng ký bán toàn bộ 221.860 cổ phiếu KSF vì nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/5 đến 26/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 5.700 tỷ đồng, cao nhất tính từ đầu năm. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở VIC, MWG, ACB và VPB, trong khi FPT tiếp tục là tâm điểm hút vốn với giá trị mua ròng dẫn đầu thị trường.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #Petrolimex #PLX #Cổ phiếu quỹ #Thị trường ngày 4/6 #Giao dịch

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