Sáng mai, Báo Tiền Phong tọa đàm 'Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả'

TPO - Trong bối cảnh xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” vào sáng mai (5/6), tại Hà Nội.

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhiên liệu sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Sau những ngày đầu triển khai trên toàn quốc, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ thị trường, việc sử dụng E10 cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều câu hỏi được đặt ra như: E10 có thực sự phù hợp với hàng chục triệu xe máy, ô tô đang lưu hành hay không? Có cần súc bình xăng, thay thế phụ tùng hay điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi? Chất lượng nhiên liệu được kiểm soát như thế nào? Giá bán E10 sẽ được xây dựng ra sao để đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng? Nguồn cung ethanol trong nước có đáp ứng được nhu cầu khi E10 được triển khai trên diện rộng?

Tọa đàm diễn ra tại trụ sở toà soạn báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Không chỉ là câu chuyện của một loại nhiên liệu mới, việc triển khai E10 còn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng.

Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, Đại diện các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty xăng dầu quân đội, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, cùng đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam; các hãng xe ô tô; chuyên gia và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nguồn cung, hạ tầng phối trộn và phân phối E10; cơ chế giá để tạo động lực cho người dân sử dụng nhiên liệu sinh học; giải pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng; khả năng tương thích của E10 với các loại phương tiện đang lưu hành; cũng như cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh những phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu…

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