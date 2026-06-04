30 năm kiến tạo thuận ích trong ngành bất động sản của ROX Group

Từ bất động sản công nghiệp đến bất động sản nhà ở, ROX Group luôn trăn trở tìm cách trả lời cho câu hỏi lớn: làm thế nào để những người tham gia vào hệ sinh thái đó có thể cùng hưởng lợi và cùng phát triển. Đó cũng chính là tinh thần của sứ mệnh "Sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống" mà ROX Group kiên trì theo đuổi.

"Bà đỡ" cho hệ sinh thái công nghiệp

Sau Đổi mới, Việt Nam bước vào một giai đoạn chưa từng có tiền lệ. Nền kinh tế cần vốn. Người lao động cần việc làm. Địa phương cần những khu công nghiệp để phát triển sản xuất. Thế nhưng, để thu hút nhà đầu tư, khu công nghiệp không chỉ đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật hay diện tích đất cho thuê mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp họ nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất, thu hút lao động và tối ưu chi phí vận hành.

Nhìn thấy nhu cầu đó từ sớm, ROX Group đã lựa chọn một hướng đi khác biệt khi tham gia vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp với góc tiếp cận mới: thay vì chỉ cung cấp hạ tầng, doanh nghiệp tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư.

Hệ sinh thái công nghiệp tại Nam Sách (Hải Phòng) do ROX Group kiến tạo

Ngoài việc phát triển khu công nghiệp theo mô hình mới, kéo theo phát triển thêm nhà ở, khu đô thị tại những khu vực vùng ven, không phải là trung tâm… ROX Group đã quy hoạch các các khu nhà ở thấp tầng dành cho chuyên gia và người lao động, bổ sung các tiện ích thương mại, dịch vụ và hệ thống vận hành đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sống cũng như điều kiện làm việc cho lực lượng lao động trong khu công nghiệp.

Cách tiếp cận này giúp giải quyết một trong những bài toán lớn nhất của các khu công nghiệp hiện nay: làm thế nào để giữ chân người lao động, bảo đảm nguồn nhân lực ổn định và tạo môi trường làm việc hấp dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất.

Có thể nói, thay vì chỉ đồng hành với các khu công nghiệp ở vai trò nhà cung cấp hạ tầng, ROX Group đang từng bước trở thành một "bà đỡ" cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái công nghiệp, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp sản xuất, người lao động và sự phát triển kinh tế của địa phương.

Mang chuẩn mực đô thị hiện đại về địa phương

Chuyển mình sang lĩnh vực phát triển đô thị, ROX Group tiếp tục mang tinh thần "thuận ích" vào phân khúc bất động sản nhà ở.

Trong khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào các đô thị lớn hoặc những thị trường đã phát triển, ROX Group lại lựa chọn mở rộng hiện diện tại các địa phương có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là các đô thị vệ tinh và khu vực huyện lỵ đang trên hành trình đô thị hóa.

Đây là những khu vực có nhu cầu rất lớn về nhà ở chất lượng cao nhưng chưa được đáp ứng tương xứng. Người dân địa phương mong muốn được tiếp cận những môi trường sống hiện đại mà không nhất thiết phải dịch chuyển đến các thành phố lớn. Thay vì phát triển những dự án đơn lẻ, ROX Group hướng tới mô hình đô thị tích hợp giúp cư dân có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu sống, học tập, mua sắm, vui chơi và chăm sóc sức khỏe trong cùng một không gian.

Khu đô thị hạnh phúc nằm trong hệ sinh thái của ROX Group

Những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích, cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp của ROX Group không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là quá trình chia sẻ cơ hội phát triển giữa các vùng miền, giúp khoảng cách về chất lượng sống giữa vùng trung tâm và địa phương từng bước được thu hẹp.

Trong khi đó, tại các đô thị đã phát triển như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, ROX Group tiên phong kiến tạo những sản phẩm mang tính dẫn dắt thị trường. Như Goldmark City, GoldSeason, GoldSilk (Hà Nội), The GoldView (TPHCM) là những dự án đô thị tiên phong theo mô hình đa chức năng với nhiều tiện ích đi kèm để phục vụ cư dân. Hay tại Đà Nẵng, Tập đoàn mang đến dự án The Legend Danang nằm kế bên Cầu Rồng với thiết kế và kiến trúc mang tính biểu tượng.

Có thể thấy, từ bất động sản công nghiệp đến bất động sản đô thị, điểm chung trong các quyết định phát triển của ROX Group là không chỉ tìm kiếm lợi ích cho riêng doanh nghiệp. Mỗi dự án đều được đặt trong mối liên kết với các bên liên quan để tạo ra giá trị cộng hưởng. Nhà đầu tư có môi trường sản xuất thuận lợi và bền vững hơn; người lao động có nơi ở và điều kiện sống tốt hơn; người dân địa phương được trải nghiệm những không gian sống hiện đại hơn…

Ông Nguyễn Phi Hùng, Tổng Giám đốc ROX Group nhận giải thưởng “Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam”ngày 2/6/2026 tại Hà NộiKI

Giá trị mà ROX Group kiên trì tạo ra trong suốt 3 thập kỷ qua không chỉ dừng lại ở một dự án bất động sản mà trở thành nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cả hệ sinh thái với hàng loạt các tên tuổi được thị trường đón nhận: ROX iPark (thương hiệu nhà phát triển bất động sản công nghiệp); ROX Living (thương hiệu nhà phát triển bất động sản đô thị); ROX Signature (thương hiệu bất động sản hạng sang). Mỗi thương hiệu đều để lại dấu ấn mạnh mẽ ở những phân khúc chuyên biệt, qua đó góp phần tạo nên vị thế của ROX Group trên thị trường bất động sản Việt Nam ngày nay. Việc được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam chính là sự ghi nhận cho một triết lý phát triển nhất quán: sáng tạo những giá trị thuận ích để các bên cùng hưởng lợi, cùng phát triển và cùng hướng tới tương lai bền vững.