TKV dành hơn 2,3 tỷ đồng chăm lo con em người lao động dịp Quốc tế Thiếu nhi

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo con em công nhân, viên chức, người lao động trong toàn Tập đoàn. Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, tổng kinh phí dành cho các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà lên tới hơn 2,3 tỷ đồng.

Hơn 1.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình hỗ trợ dành cho 1.100 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những trường hợp mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, rối loạn phổ tự kỷ hoặc thuộc gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế.

Mỗi cháu được hỗ trợ 2 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình người lao động, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Theo Công đoàn TKV, việc chăm lo cho con em người lao động, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn nhằm đồng hành cùng đoàn viên và người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn TKV trao hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt

Đồng hành cùng các cơ sở giáo dục

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, Công đoàn TKV đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà 14 trường mầm non, nhà trẻ có đông con công nhân, viên chức, lao động theo học.

Tùy theo quy mô học sinh và điều kiện thực tế, mỗi trường được hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng để bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của các cháu mà còn tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn với các cơ sở giáo dục tại địa phương, tạo môi trường thuận lợi để con em người lao động phát triển toàn diện.

Không khí vui tươi, ấm áp của ngày Quốc tế Thiếu nhi cũng được lan tỏa tại nhiều đơn vị trong Tập đoàn thông qua các chương trình giao lưu, tặng quà và hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Các đoàn công tác thăm, tặng quà các trường mầm non có đông con CNVCLĐ TKV theo học

Tiếp tục mở rộng các hoạt động chăm lo

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Công đoàn TKV sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo con em người lao động vào dịp Tết Trung thu, bảo đảm 100% trẻ em thuộc diện đặc biệt được quan tâm, thăm hỏi.

Dự kiến cả năm sẽ có khoảng 2.400 cháu được hỗ trợ từ các chương trình chăm lo của Công đoàn TKV, cùng với việc duy trì hoạt động thăm, tặng quà tại các cơ sở giáo dục mầm non có đông con công nhân theo học.

Những hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em và dịp Quốc tế Thiếu nhi tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và gia đình; đồng thời lan tỏa trách nhiệm xã hội, những giá trị nhân văn của TKV đối với cộng đồng.