Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (5/6), giá vàng trong nước giảm ngày thứ 3 liên tiếp theo giá thế giới. Thậm chí, giá vàng SJC có đơn vị giảm về mốc 154,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 152,8 - 165 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Giá vàng giảm liên tiếp 3 ngày.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 153 - 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua và là đơn vị niêm yết giá vàng miếng thấp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm khác nhau giữa các đơn vị. Theo đó, vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch ở mức 153-156 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 153 - 154,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.446 USD/ounce, giảm 15 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới khoảng 14-15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng/USD, tăng 2 USD so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.124 - 26.404 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.