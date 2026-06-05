Kỳ vọng xăng E10 là mắt xích quan trọng cho tăng trưởng xanh, bền vững

TPO - Việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, E10 còn được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tại Toạ đàm "Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả" sáng 5/6, Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết, từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, cũng như bất kỳ chính sách mới nào có tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người dân và doanh nghiệp, việc triển khai E10 đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (ảnh: Dương Triều).

Theo Nhà báo Ngọc Tiến, những ngày qua, cùng với sự đồng tình và ủng hộ đối với chủ trương phát triển nhiên liệu sạch, Báo Tiền Phong cũng ghi nhận nhiều băn khoăn từ bạn đọc, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Người dân đặt câu hỏi liệu E10 có thực sự phù hợp với phương tiện đang sử dụng; có ảnh hưởng đến động cơ hay không; có làm tăng chi phí vận hành hay không. Doanh nghiệp quan tâm tới nguồn cung ethanol, hạ tầng phối trộn, chi phí chuyển đổi và khả năng phát triển bền vững của thị trường nhiên liệu sinh học trong thời gian tới. Đó đều là những vấn đề chính đáng, cần được trao đổi một cách công khai, minh bạch và trên cơ sở khoa học.

"Với trách nhiệm của một cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm hôm nay với mong muốn tạo ra một diễn đàn đối thoại đa chiều, nơi những vấn đề đang được xã hội quan tâm sẽ được nhìn nhận một cách khách quan, thẳng thắn và đầy đủ", Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Toạ đàm "Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả" sáng 5/6 do báo Tiền Phong tổ chức với sự tham gia của nhiều đại biểu.

Thông qua chương trình, Báo Tiền Phong kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ những căn cứ, mục tiêu và lợi ích của việc triển khai E10; đánh giá thực tiễn thị trường sau những ngày đầu áp dụng; lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện và các chuyên gia kỹ thuật; đồng thời giải đáp những băn khoăn của người dân để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, hiệu quả hơn.

Thành công của một chính sách không chỉ được đo bằng việc ban hành hay triển khai mà còn được đo bằng mức độ đồng thuận xã hội, bằng niềm tin của người dân và khả năng đi vào cuộc sống.

"Vì vậy, Báo Tiền Phong ngày hôm nay mong muốn các vị khách mời, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi thẳng thắn, chia sẻ những góc nhìn đa chiều, những kinh nghiệm thực tiễn cũng như các kiến nghị, giải pháp để việc triển khai E10 thực sự mang lại hiệu quả cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp và cho người tiêu dùng", lãnh đạo báo Tiền Phong cho hay.