Ngân hàng rao bán nợ xấu chỉ vài chục nghìn đồng

TPO - Nhiều ngân hàng và tổ chức xử lý nợ đang đưa ra đấu giá, bán các khoản nợ cá nhân vay tiêu dùng. Bên cạnh các khoản nợ trị giá hàng nghìn tỷ đồng thì có nhiều khoản nợ xấu chỉ vài chục nghìn đồng.

Ngân hàng VietinBank vừa thông báo bán 290 khoản nợ vay tiêu dùng với tổng dư nợ hơn 4,24 tỷ đồng nhằm thu hồi vốn.

Điều đáng chú ý là trong danh sách này xuất hiện nhiều khoản nợ chỉ từ vài chục nghìn đồng. Khoản nợ nhỏ nhất thuộc về khách hàng Phan Tr. L với tổng dư nợ chỉ 38.370 đồng. Tiếp theo là khách hàng Dương V. H với dư nợ 51.641 đồng, Ngô Th. Đ nợ 55.313 đồng, Đỗ Tr. Q nợ 248.456 đồng và Nguyễn Q. H nợ 362.156 đồng.

Toàn bộ các khoản vay này đều không có tài sản bảo đảm và được ngân hàng chào bán với giá khởi điểm bằng đúng trị giá khoản nợ.

Theo chuyên gia, việc đưa cả những khoản nợ rất nhỏ ra đấu giá không phải là điều bất thường. Các ngân hàng thường gom nhiều khoản nợ tiêu dùng thành một danh mục để xử lý tập trung, giúp tiết giảm chi phí quản lý, thu hồi và theo dõi nợ quá hạn. Hoạt động mua bán nợ hiện không chỉ tập trung vào các khoản doanh nghiệp nợ mà còn mở rộng sang các khoản vay bán lẻ, phản ánh xu hướng xử lý nợ theo cơ chế thị trường ngày càng rõ nét.

Nhiều khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, nợ xấu vài chục nghìn đồng.

VietinBank mới đây cũng thông báo chào bán khoản nợ của Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Nông nghiệp Uy Long với tổng dư nợ tạm tính đến ngày 31/5/2026 là hơn 20,27 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc gần 11 tỷ đồng, nợ lãi hơn 6,33 tỷ đồng và khoản phạt gần 2,95 tỷ đồng. Khoản vay được bảo đảm bằng hai quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên ông Hồ Sỹ Hóa.

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của nhóm khách hàng Nguyễn Thị S., Trần Văn Th. và các khách hàng liên quan với tổng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Đây là khoản nợ được VAMC mua lại từ các tổ chức tín dụng theo cơ chế thị trường thông qua các hợp đồng mua bán nợ ký kết vào cuối năm 2019 với Sacombank và Agribank Chi nhánh An Phú.

Theo thông báo, tổng trị giá khoản nợ tạm tính đến ngày 28/2/2026 là hơn 1.502 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc khoảng 623,8 tỷ đồng, lãi trong hạn hơn 566,3 tỷ đồng và lãi quá hạn khoảng 312,1 tỷ đồng. Giá khởi điểm được VAMC đưa ra là hơn 1.216 tỷ đồng.

Ngày 3/6, Ngân hàng BIDV cũng thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Hằng Hà với giá khởi điểm hơn 507,6 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty CP Hằng Hà được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hình thành trong tương lai - là toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang tại phường Việt Hưng, Hà Nội. Khoản nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng tranh chấp, chất lượng khoản nợ… và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan khoản nợ tại thời điểm được đưa ra đấu giá.