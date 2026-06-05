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Đề xuất 'lên đời' nhiều tuyến đường huyết mạch

Lộc Liên

TPO - Từ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến các đoạn tuyến trên trục Bắc - Nam phía Đông, nhiều đề xuất mở rộng, nâng cấp đang được Bộ Xây dựng thúc đẩy, nhằm hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải gia tăng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc mở rộng, nâng cấp Dự án quốc lộ 1 (QL1) đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (dài khoảng 46km) hiện là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam, đồng thời đóng vai trò kết nối hành lang vận tải quốc tế với Trung Quốc và các tỉnh Đông Bắc với Thủ đô Hà Nội. Tuyến đường được đầu tư theo hình thức BOT và đưa vào khai thác từ năm 2016 với quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác tối đa đạt 100 km/h.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ vận hành, lưu lượng giao thông trên tuyến đã đạt từ 37.000 - 45.000 PCU mỗi ngày đêm, vượt khả năng thông hành theo thiết kế. Trong khi đó, quy mô hiện hữu chưa đáp ứng tiêu chuẩn của một tuyến cao tốc hoàn chỉnh.

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Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: VGP.

Bộ Xây dựng đánh giá việc nâng cấp tuyến đường theo quy hoạch là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc, đồng thời góp phần tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương làm việc với nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án mở rộng dự án theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024, báo cáo kết quả trước ngày 7/6. Trường hợp nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án, Ban Quản lý dự án 2 sẽ tiếp nhận và hoàn thiện các thủ tục liên quan, báo cáo Bộ trước ngày 30/6.

Bộ Xây dựng cũng đang thúc đẩy nghiên cứu mở rộng nhiều đoạn tuyến trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì ngày 2/6, Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, đơn vị đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án mở rộng các đoạn tuyến đi qua 23 tỉnh, thành phố từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Sau khi rà soát hiện trạng và nhu cầu vận tải trên toàn tuyến, đơn vị tư vấn đề xuất hai phương án đầu tư. Phương án thứ nhất tập trung mở rộng ngay các đoạn có lưu lượng lớn và nhu cầu cấp bách như Mai Sơn - Bãi Vọt và Nha Trang - Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 534 km.

Phương án thứ hai là mở rộng đồng bộ các đoạn từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây với tổng chiều dài khoảng 1.144 km, qua đó hình thành tuyến cao tốc liên tục từ Hà Nội đến TPHCM theo tiêu chuẩn hoàn chỉnh.

Ban Quản lý dự án Thăng Long kiến nghị ưu tiên phương án thứ nhất để phù hợp với nguồn lực đầu tư hiện nay, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu vận tải đang gia tăng trên các đoạn trọng điểm.

Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng trong tháng 6, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn lực nhằm sớm triển khai dự án sau khi được phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là khởi công các dự án thành phần từ năm 2027 đến quý I/2028 và phấn đấu hoàn thành việc mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã có gần 3.345 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác. Trong năm nay, nhiều dự án mở rộng và nâng cấp sẽ tiếp tục được triển khai.

Lộc Liên
#cao tốc #Hà Nội - Bắc Giang #Bắc Nam #mở rộng #đầu tư #giao thông #xây dựng

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