CLIP: Canh nhịp thủy triều săn ‘lộc trời’ vùi dưới lớp cát

TPO - Mỗi khi thủy triều rút, những bãi bồi trên khúc sông Hà Thanh (đoạn chảy qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) dần lộ ra, trở thành nơi mưu sinh cho những người đào phễnh-loài nhuyễn thể sống ở nước lợ.
Từ lâu, đào phễnh được xem là nghề kiếm thêm thu nhập của người dân sống ven sông. Cũng không ít người đi đào phễnh để làm những món ngon cho bữa cơm gia đình.
Người dân dùng vá đào sâu xuống lớp bùn cát, rồi cặm cụi mò từng con phễnh. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm nhận biết nơi có phễnh.
Nhiều người còn lội xuống vùng nước lợ ven sông, dùng cào sắt rà sát đáy để tìm phễnh. Cách làm này vất vả hơn nhưng thường cho sản lượng cao hơn so với đào trên bãi cát.
Theo nhịp lên xuống của con nước, người dân ven sông bám bãi bồi, cặm cụi đào từng lớp bùn cát để săn “lộc trời”.