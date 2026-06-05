CLIP: Canh nhịp thủy triều săn ‘lộc trời’ vùi dưới lớp cát

TPO - Mỗi khi thủy triều rút, những bãi bồi trên khúc sông Hà Thanh (đoạn chảy qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) dần lộ ra, trở thành nơi mưu sinh cho những người đào phễnh-loài nhuyễn thể sống ở nước lợ.