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Kinh tế

CLIP: Canh nhịp thủy triều săn ‘lộc trời’ vùi dưới lớp cát

Trương Định

TPO - Mỗi khi thủy triều rút, những bãi bồi trên khúc sông Hà Thanh (đoạn chảy qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) dần lộ ra, trở thành nơi mưu sinh cho những người đào phễnh-loài nhuyễn thể sống ở nước lợ.

Đợi nước rút để tìm món quà của dòng sông﻿. Clip: Trương Định
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Theo người dân địa phương, mùa phễnh năm nay bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 3. Tùy thời điểm thủy triều lên xuống﻿ trong ngày, người dân sắp xếp công việc để ra bãi bồi đào phễnh.
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Bà Bùi Thị Thủy (58 tuổi, xã Tuy Phước) cho biết, thời điểm đầu mùa, phễnh xuất hiện khá dày. Có những ngày bà đào được 5 - 7kg. “Gia đình làm ruộng là chính, lúc nông nhàn cũng tranh thủ đi đào phễnh để kiếm thêm thu nhập”, bà Thủy nói.
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Từ lâu, đào phễnh được xem là nghề kiếm thêm thu nhập của người dân sống ven sông. Cũng không ít người đi đào phễnh để làm những món ngon cho bữa cơm gia đình.
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Phễnh là loài nhuyễn thể sống ở nước lợ, có vỏ giống như con sò nhưng mỏng và dài hơn.Phễnh thường nằm dưới lớp bùn, cát.
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Người dân dùng vá đào sâu xuống lớp bùn cát, rồi cặm cụi mò từng con phễnh. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm nhận biết nơi có phễnh.
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Bà Sáu Giàu (62 tuổi, xã Tuy Phước) cho biết, những con phễnh tươi ngon là sản vật tự nhiên gắn bó với đời sống người dân ven sông.
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Nhiều người còn lội xuống vùng nước lợ ven sông, dùng cào sắt rà sát đáy để tìm phễnh. Cách làm này vất vả hơn nhưng thường cho sản lượng cao hơn so với đào trên bãi cát.
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Hiện phễnh nguyên vỏ được người dân bán với giá 30.000 đồng/kg. Sau khi bóc vỏ, làm sạch, giá bán có thể lên tới 100.000 đồng/kg.
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Theo nhịp lên xuống của con nước, người dân ven sông bám bãi bồi, cặm cụi đào từng lớp bùn cát để săn “lộc trời”.
Trương Định
#đào phễnh #mưu sinh #sông Hà Thanh #Tuy Phước #nhọc nhằn mưu sinh #mưu sinh theo con nước

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