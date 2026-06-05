Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

TPO - Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn sau hơn 3 năm triển khai đang dần về đích và hiện trong giai đoạn nước rút.