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Nhịp sống phương Nam

Sau gần 3 năm thi công, đại dự án 1.500 tỷ trục trung tâm Biên Hòa đã đi đến đâu?

Văn Quân

TPO - Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn sau hơn 3 năm triển khai đang dần về đích và hiện trong giai đoạn nước rút.

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Dự án Xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1.506 tỷ đồng.
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Dự án được khởi công xây dựng tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026 có tổng chiều dài tuyến đường hơn 5,4 km, công trình giao thông tốc độ thiết kế vận tốc tính toán 50km/h.

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Dự án chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 với điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài khoảng 3,7 km, xây dựng mới 2 cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án.
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Nhánh 2 với điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa), dài khoảng 1,7 km.
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Nhánh 1 đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Thống Nhất với mặt cắt ngang đường rộng 95m; Đoạn từ cầu Thống Nhất đến cầu An Hảo với mặt cắt ngang đường rộng 60m.
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Nhánh 2 từ giao với nhánh 1 đến nút giao đường Đặng Văn Trơn – đường đầu cầu Bửu Hòa. Mặt cắt ngang đường rộng 47m.
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Ngày 4/6, theo quan sát của phóng viên, Nhánh 1, điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn đã hoàn thành và đưa vào lưu thông cầu Thống Nhất
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Nhánh 1 tuyến đường cơ bản đã được trải thảm nhựa đường, người dân đã có thể lưu thông xe ô tô và xe máy hướng về cầu An Hảo, Bửu Hoà.
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Nhà thầu đang tiến hành thi công một số công trình phụ như bó vỉa hè, trồng cây xanh, kẻ sơn đường...
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Tuy nhiên nhiều hố ga thoát nước nhà thầu còn để thiếu an toàn, nguy hiểm nhất là khi vào trời mưa, buổi tối
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Nhánh 2 với điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 tại phường Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn hiện còn ngổn ngang khi nhiều hạng mục triển khai như trải thảm nhựa, lát vỉa hè.
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Cầu Vàm Ông Án đến nay vẫn chưa hoàn thiện
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Công nhân đang tiến hành làm lan can cầu Vàm Ông Án
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Công nhân đang tiến hành đậy nắp cống bảo vệ đường điện qua cầu Vàm Ông Án
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Nhánh 2, nhà thầu triển khai đường thoát nước tuyến đường qua Cầu Ông Án
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Mặc dù công trình còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện nhưng nhiều phương tiện ô tô và xe máy vẫn lưu thông qua con đường này.
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Trước đây, cù lao Hiệp Hòa gần như là "ốc đảo" giữa sông Đồng Nai, kết nối hạn chế nên phát triển chậm hơn khu trung tâm Biên Hòa. Khi cầu Thống Nhất và tuyến trục hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố sang cù lao Hiệp Hòa sẽ rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện cho các dự án đô thị quy mô lớn triển khai mạnh hơn.
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Tuyến đường mới khi hoàn thành sẽ chia sẻ lưu lượng với các tuyến hiện hữu, tạo thêm hướng kết nối từ trung tâm Đồng Nai sang khu vực phường Biên Hoà, sân bay Long Thành và TPHCM.
Văn Quân
#Dự án Đồng Nai #xây dựng Biên Hòa #đường trung tâm #tiến độ thi công #cầu Thống Nhất #đầu tư 1.500 tỷ #đường Võ Thị Sáu #Đặng Văn Trơn #Trấn Biên

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