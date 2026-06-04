Xuyên đêm đột kích nhiều lò giết mổ ‘chui’ ở TPHCM

TPO - Đoàn kiểm tra liên ngành tại TPHCM bất ngờ đột kích, phát hiện hàng nghìn con gà không rõ nguồn gốc đang được đưa vào giết mổ. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các cơ sở hoạt động “chui”.

Rạng sáng 4/6, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TPHCM do đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM làm trưởng đoàn, đã đồng loạt kiểm tra các điểm nghi vấn giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Cuộc kiểm tra được triển khai vào thời điểm các cơ sở hoạt động mạnh nhất nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cận cảnh một lò giết mổ gia cầm "chui" quy mô lớn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện

Tại địa chỉ 295/4 khu phố Tân Hiệp, đoàn kiểm tra phát hiện một cơ sở đang tổ chức giết mổ gia cầm trái phép với quy mô lớn. Bên trong khu vực sản xuất, mùi hôi từ hoạt động giết mổ bốc lên nồng nặc, điều kiện vệ sinh không bảo đảm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông V.V.K đang tổ chức hoạt động giết mổ động vật khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tại hiện trường, khoảng 400 con gà đã được giết mổ và sơ chế, nằm la liệt trên nền nhà. Ngoài ra còn có 840 con gà sống bị nhốt trong các lồng chờ đưa vào giết mổ.

Gà sau khi giết mổ vứt la liệt trên nền nhà cáu bẩn

Đáng chú ý, số gia cầm này được vận chuyển đến địa điểm không đúng với nơi đến ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp trước đó. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt cơ sở số tiền 12 triệu đồng. Toàn bộ số gia cầm vi phạm bị buộc xử lý nhiệt để chuyển đổi mục đích sử dụng, ngăn chặn nguy cơ đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhân viên dùng cây chổi quét sàn khuấy đảo nồi luộc gà sôi ùng ục

Tiếp sau đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra một địa điểm khác có dấu hiệu vi phạm tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp để .

Tại căn nhà số 80 đường Mỹ Phước Tân Vạn do ông L.V.N làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép đang hoạt động. Thời điểm kiểm tra, 9 con gà vừa được làm thịt xong, trong khi hàng trăm con gà sống vẫn đang được nhốt để chờ giết mổ.

Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, xử phạt 7 triệu đồng. Toàn bộ số gia cầm liên quan cũng bị niêm phong và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TPHCM làm việc với chủ cơ sở

Theo cơ quan chức năng, hoạt động giết mổ gia cầm trái phép không chỉ vi phạm quy định về thú y mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng khi sản phẩm không được kiểm soát nguồn gốc, giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh và quy trình kiểm soát giết mổ.

Việc liên tiếp phát hiện các cơ sở hoạt động “chui” cho thấy tình trạng giết mổ trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm cho người dân.