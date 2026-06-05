Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 27 thành viên và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

Nghị quyết số 278 về kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết số 279 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Theo đó, Ban Chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Ban Chỉ đạo gồm 27 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên là Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải là Phó Trưởng Ban.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải. Ảnh: QH

Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo được phân công làm tổ trưởng tổ giúp việc, chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của tổ giúp việc (trừ những nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo phụ trách trực tiếp).

Nghị quyết số 279 nêu rõ, Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách và đôn đốc, kiểm tra, giám sát để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số…

Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý một lần, khi cần thiết có thể họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học.