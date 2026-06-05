Phó Chủ tịch nước lưu ý An Giang nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã

TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, xem đây là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành bộ máy và thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Đoàn kiểm tra, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, An Giang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Không gian phát triển được mở rộng theo trục đồng bằng - biên giới - biển đảo, trong đó Đặc khu Phú Quốc được xác định là cực tăng trưởng của kinh tế biển và trung tâm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, cấp tỉnh của An Giang còn 14 cơ quan chuyên môn; số lượng tổ chức bên trong giảm hơn 55% (tương đương 141 đơn vị). Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc.

An Giang bố trí 100% bí thư đảng ủy cấp xã không phải người địa phương; tỷ lệ chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương đạt hơn 91%.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền với hơn 19 nhiệm vụ được chuyển giao cho cấp xã, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hiện An Giang đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 87%. Hơn 587.600 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết với tỷ lệ đúng hạn đạt 98,56%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khẩn trương hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; rà soát, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, các công trình tồn đọng kéo dài, đồng thời xử lý các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương cũng như phối hợp với Đoàn kiểm tra.

Theo Phó Chủ tịch nước, qua kiểm tra cho thấy, An Giang đã thực hiện nghiêm túc 4 nội dung trọng tâm gồm: Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

“An Giang đã quán triệt đầy đủ các chủ trương của Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động; thành lập các tổ chức triển khai thực hiện; bố trí nguồn lực và đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một điểm sáng của địa phương”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đánh giá về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, An Giang cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, vận hành bộ máy thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước lưu ý, đội ngũ cán bộ cấp xã vẫn là khâu cần đặc biệt quan tâm. Dù đã rất nỗ lực, nhưng một số xã/phường vẫn còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền mới. “Đây là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì dù cơ sở vật chất, điều kiện làm việc có tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị An Giang, khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ tại 102 xã, phường và đặc khu, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến cán bộ chuyên môn nhằm bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Liên quan mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Chủ tịch nước nhận định An Giang đạt nhiều kết quả tích cực nhưng nền tảng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc. Cơ cấu kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp và doanh nghiệp quy mô lớn còn hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch nước, địa phương cần tập trung khơi thông tối đa các nguồn lực phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công và đầu tư tư nhân; đồng thời quyết liệt triển khai các dự án đã đăng ký để sớm chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực tế...