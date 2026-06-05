Cận cảnh đại công trường 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

TPO - Tiếng máy móc vang rền suốt ngày đêm, những đoàn xe chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào công trường tổ hợp công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang)- dự án tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, đang dần thành hình.