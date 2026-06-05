Cận cảnh đại công trường 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

TPO - Tiếng máy móc vang rền suốt ngày đêm, những đoàn xe chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào công trường tổ hợp công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang)- dự án tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, đang dần thành hình.
Ông Vũ Mạnh Cường - Giám sát xây dựng dự án cho biết, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có diện tích sàn khoảng 157.000 m², phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng 90% khối lượng.
Hiện, công trường duy trì hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục theo mô hình “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Cùng với các công trình trọng điểm, An Giang đang tập trung hoàn thiện hạ tầng điện, viễn thông, giao thông và hậu cần; đồng thời nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm chất lượng sóng di động và internet tại các khu vực phục vụ APEC 2027. Ảnh: Nhật Huy.