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Đáp án chính thức 3 môn Toán, Anh, Ngữ văn lớp 10 tại TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Chiều 5/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố đề thi, đáp án các môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay.

Đáp án chính thức môn Toán: (XEM CHI TIẾT)

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh: (XEM CHI TIẾT)

Đáp án chính thức môn Ngữ văn: (XEM CHI TIẾT)

Hơn 151.000 học sinh TPHCM vừa hoàn thành xong 3 môn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong 2 ngày 1-2/6. Đây được xem là kỳ thi lịch sử với số lượng thí sinh đông chưa từng có và cũng là kỳ thi đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm nay, TPHCM tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 công lập trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi, tương ứng tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Dù số lượng học sinh lớp 9 tại TPHCM tăng hơn 42.000 em so với năm học trước, nhưng hầu hết các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 so với năm trước.

Về quy mô, nhiều trường ở TPHCM có quy mô tuyển lớp 10 rất lớn, lên tới cả 1.000 học sinh. Dẫn đầu toàn hệ thống là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng với 1.125 chỉ tiêu; tiếp theo là THPT Mạc Đĩnh Chi với 1.060; THPT Hùng Vương và THPT Tây Thạnh cùng 1.035; THPT Marie Curie 1.000 chỉ tiêu.

Anh Nhàn
#Đánh giá đề thi Toán lớp 10 TPHCM 2026 #Phân tích cấu trúc và độ khó đề thi #Tình hình tuyển sinh lớp 10 TPHCM 2026

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