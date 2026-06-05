Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cựu lãnh đạo chính quyền Tây Tạng bị kết án tù chung thân

Minh Hạnh

TPO - Ông Che Dalha - cựu quan chức Khu tự trị Tây Tạng - đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 5/6.

kkx424mnhrjxfcvdylcclaw454.jpg
Ông Che Dalha. (Ảnh: Reuters)

Theo phán quyết của toà án, ông Che Dalha (67 tuổi) đã nhận hối lộ hơn 158 triệu nhân dân tệ từ năm 1999 đến năm 2025, khi ông làm việc tại các vùng biên giới phía tây nam Tây Tạng và Vân Nam, cũng như trong khoảng thời gian công tác tại Bắc Kinh.

Ông từng giữ chức Bí thư đảng uỷ thành phố Lhasa - thủ phủ của Tây Tạng, và sau đó là người đứng đầu chính quyền Khu tự trị Tây Tạng.

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đã tuyên bố mở cuộc điều tra đối với ông Che Dalha vào tháng 1/2025. Ông chính thức bị cách chức và khai trừ khỏi đảng sáu tháng sau đó.

Tòa án cho biết, lợi dụng chức vụ của mình, ông Che Dalha đã hỗ trợ các cá nhân và tổ chức "trong các vấn đề liên quan đến phát triển bất động sản, ký kết hợp đồng dự án, phê duyệt hành chính và thăng tiến trong công việc”. Đổi lại, ông được nhận các tài sản và vật phẩm có giá trị.

Tòa án nhận định hành vi của ông "gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và nhân dân". Tòa án ra lệnh tước bỏ quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông Che.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, ông Che Dalha đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong quá trình tố tụng.

Minh Hạnh
Reuters
#Khu tự trị Tây Tạng #Che Dalha #tham nhũng #nhận hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe