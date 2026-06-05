Điện Kremlin nói về bức thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng tin Izvestia hôm 5/6, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Đêm qua chúng tôi đã chuyển tới Tổng thống Putin nội dung bức thư. Những thông tin từ truyền thông đã được chuyển đến tổng thống, và ông đang xem xét. Ông cũng đã được thông báo về phản ứng khác nhau từ các lãnh đạo toàn cầu đối với bức thư”, người phát ngôn Peskov nói, nhưng từ chối tiết lộ phản ứng của ông Putin.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã công bố bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Putin hôm 4/6, trong đó ông đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất việc chấm dứt xung đột.

Ông Peskov cho biết, rất có thể Tổng thống Putin sẽ bình luận về bức thư của ông Zelensky trong phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, nơi ông dự kiến ​​phát biểu vào chiều 5/6.