Hà Nội: Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

TPO - Sáng 5/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, với chủ đề "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh và gia tăng tốc độ tiêu thụ tại các khu vực thành thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Theo Đại tá Long, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết của toàn xã hội về hiểm họa ma túy.

Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một cộng đồng an toàn, văn minh, khỏe mạnh, nói không với ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy không ngừng được đổi mới, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả.

"Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn đã bị triệt phá, công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa, các loại ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bóng cười và các chất hướng thần mới ngày càng khó phát hiện, đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, ngoài công tác tuyên truyền trong Tháng hành động, lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá hiệu quả các tụ điểm phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Đoàn viên thanh niên diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.