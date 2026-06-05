NSƯT Kim Tuyến và 50 nghệ sĩ quảng bá TPHCM

TPO - Hơn 50 nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung góp mặt trong chương trình thực tế Wow Ho Chi Minh City, kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về văn hóa, du lịch và đời sống của TPHCM thông qua trải nghiệm của người nổi tiếng.

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Buổi ra mắt chương trình Wow Ho Chi Minh City diễn ra tại TPHCM tối 4/6. Nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ có NSƯT Kim Tuyến, đạo diễn Huỳnh Lập, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, MC Nguyên Khang, MC Liêu Hà Trinh... Đây là nghệ sĩ có mặt trong danh sách 50 khách mời, đại sứ quảng bá du lịch ở chương trình thực tế về văn hóa, du lịch.

Chuỗi chương trình gồm 20 tập, được xây dựng dưới dạng chuyến trải nghiệm thực tế. 5 hướng dẫn viên gồm Khả Như, Steven Nguyễn, Ái Phương, Hoa hậu Khánh Vân và MC Thầy Beo U40 đồng hành cùng hơn 50 nghệ sĩ khám phá TPHCM.

Khách mời được khám phá công trình mang tính biểu tượng của thành phố, điểm đến thu hút du khách, khu phố sầm uất, không gian văn hóa đặc trưng và ẩm thực nổi tiếng. Nghệ sĩ trải nghiệm nhiều loại hình giao thông khác nhau để cảm nhận nhịp sống đô thị lớn nhất cả nước.

Steven Nguyễn, Khả Như và Hoa hậu Khánh Vân là hướng dẫn viên trong chương trình Wow Ho Chi Minh City.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết 8 năm trước, Việt Nam tươi đẹp gây dấu ấn với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ. Lần này, ê-kíp muốn kể câu chuyện riêng của TPHCM.

“Chương trình kể câu chuyện về TPHCM năng động, mới mẻ, hiện đại, đầy chiều sâu văn hóa. Hy vọng những thước phim thể hiện chân thực góc nhìn khác và hấp dẫn về TPHCM mang hơi thở năm 2026”, đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

Ngoài mục tiêu quảng bá du lịch trong nước, ê-kíp mong muốn mời nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến đông đảo khán giả nước ngoài.

Tại buổi ra mắt show thực tế, khách mời hào hứng kể hành trình trải nghiệm điểm đến ấn tượng mang dấu ấn TPHCM. NSƯT Kim Tuyến cho rằng chương trình là cơ hội để nghệ sĩ tiếp cận sâu hơn lịch sử, văn hóa và đời sống của thành phố năng động.

“Chương trình giúp tôi và các nghệ sĩ được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, lịch sử... và thấy nơi nào cũng hay”, nữ nghệ sĩ nói.

Steven Nguyễn cho biết anh đang ghi hình tại Hà Nội, sắp xếp thời gian tham đến ra mắt chương trình ý nghĩa. Diễn viên Mưa đỏ nói hãnh diện khi được giao đảm nhận vai trò tour guide của Wow Ho Chi Minh City, học hỏi thêm nhiều kiến thức.

Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ tự hào khi được đồng hành cùng dự án. Người đẹp cho biết bản thân sinh ra và lớn lên tại TPHCM, mỗi chuyến ghi hình đều để lại nhiều cảm xúc.

Nghệ sĩ chia sẻ học hỏi thêm kiến thức khi khám phá nhiều địa điểm ở TPHCM.

“Tôi vui khi được đồng hành cùng chương trình, có thêm nhiều cơ hội hiểu hơn về thành phố”, Khánh Vân nói.

Khả Như nói cô thích cảm giác ngồi trên xe máy dạo quanh các con đường quen thuộc của TPHCM. Chương trình như món quà cho những người sinh ra ở TPHCM cũng như những người chọn nơi đây là quê hương thứ hai.

Không chỉ tour guide, nghệ sĩ khách mời chia sẻ học hỏi được nhiều sau chuyến trải nghiệm tại thành phố sôi động nhất cả nước. Đạo diễn Huỳnh Lập nói điều khiến anh thích thú nhất là cảm giác được tận hưởng hành trình thay vì áp lực phải diễn xuất trước máy quay.

“Tôi cảm giác như được xả stress chứ không phải đi ghi hình. Mọi thứ tự nhiên và vui vẻ”, anh chia sẻ thêm.

Thông qua 20 tập phát sóng cùng sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ, chương trình kỳ vọng mang đến những lát cắt đa dạng về TPHCM hiện đại, năng động nhưng vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến khán giả trong và ngoài nước.