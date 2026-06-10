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MRB lên tiếng về tranh chấp kéo dài tại gói thầu thiết bị metro Nhổn - ga Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Trước yêu cầu làm rõ các vướng mắc tại gói thầu CP06 của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đang tích cực phối hợp với các nhà thầu và đơn vị tư vấn để rà soát hồ sơ, nghiên cứu giải pháp bảo đảm tiến độ toàn tuyến vào năm 2027.

Thông tin về tình hình triển khai gói thầu CP06 (hạng mục thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đầu máy - toa xe, thiết bị depot, hệ thống điều khiển trung tâm, tín hiệu, thông tin và cấp điện), đại diện MRB cho biết các hạng mục này vẫn đang được các bên triển khai theo hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và cam kết với nhà tài trợ.

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MRB thông tin chính thức về lý do tranh chấp tại gói thầu CP06 thuộc tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh minh hoạ.

Đối với các vướng mắc phát sinh thời gian qua, MRB lý giải đây là tình huống có thể xảy ra tại các dự án hạ tầng quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp và áp dụng theo mẫu hợp đồng quốc tế. Cụ thể, các tranh chấp chủ yếu liên quan đến việc làm rõ một số nội dung về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Để giải quyết các nội dung còn khác nhau về quan điểm, MRB đã làm việc với đơn vị tư vấn và nhà thầu để rà soát kỹ thuật, chi phí. Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu các bên liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu để phục vụ công tác xem xét, đánh giá theo nguyên tắc khách quan, minh bạch.

Bên cạnh việc rà soát hồ sơ, MRB đang nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa tác động đến tiến độ chung. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, MRB cũng đang phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu, đánh giá độc lập một số nội dung chuyên môn sâu để làm cơ sở thống nhất phương án xử lý cuối cùng.

Hiện tại, tình hình triển khai và các nội dung vướng mắc tại gói thầu CP06 đang được chủ đầu tư báo cáo thường xuyên tới UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng Đại sứ quán Pháp và các đối tác liên quan cũng đang phối hợp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thi công phần ngầm của tuyến metro này.

MRB khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng đã ký kết và làm việc với các đối tác trên tinh thần hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu sớm đưa dự án vào khai thác.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu MRB phải khẩn trương báo cáo chi tiết tình trạng, nguyên nhân và kết quả xử lý các tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06 trước ngày 12/6/2026, do lo ngại các tranh chấp kéo dài này sẽ đe dọa mốc hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 và làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Phùng Linh
#MRB #metro Nhổn #gói thầu CP06 #tranh chấp #đầu tư

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