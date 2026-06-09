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Hà Nội nghiên cứu tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng tại 3 xã

Trần Hoàng

TPO - UBND TP Hà Nội giao UBND 3 xã là, Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa có thông báo kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo UBND thành phố, các nội dung đề xuất bước đầu cơ bản phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, giết mổ tập trung, chế biến sâu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất của thành phố.

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Tòa nhà cao 26 tầng nuôi lợn ở Trung Quốc - Ảnh: HEAD TOPICS

Để bảo đảm việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển, cũng như các quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án; trong đó tập trung làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả đầu tư, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, phương án sử dụng đất, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và các nội dung có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã: Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; kịp thời tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của UBND TP.

Trước đó ngày 4/6, tại cuộc họp với UBND TP Hà Nội, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, hiện nay đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt (Hà Nội).

Mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Trần Hoàng
#Phát triển nông nghiệp công nghệ cao #Mô hình chăn nuôi cao tầng #Đầu tư và quy hoạch nông nghiệp #Bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm #Liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ #xã Bất Bạt #xã Đa Phúc #Bùi Duy Cường #BAF Việt Nam #Nuôi lợn trong nhà cao tầng

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