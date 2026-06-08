Làn sóng chê ca sĩ Việt lỗi thời

TPO - Bảo Thy tiết lộ phải tự tay xóa một album vì lo không hợp thị hiếu khán giả trên đường đua nhạc Việt hiện tại. Đó là nguyên nhân chính khiến nữ ca sĩ "mất tích" lâu như vậy.

Những ca sĩ đình đám của nhạc Việt thế hệ trước đều có chung một nỗi sợ, đó là phát hành sản phẩm mới và không được khán giả đón nhận. Từ đây, danh tiếng của họ có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tâm lý "ngại" ra nhạc. Trước khi Bảo Thy tái xuất thị trường bằng 2 sản phẩm kết hợp với Lohan và Quang Vinh, "Công chúa bong bóng" vắng bóng trong quãng thời gian rất lâu.

Nhiều khán giả nhớ Bảo Thy và đề nghị nữ ca sĩ trở lại đường đua, sau khi chứng kiến cô vẫn tràn trề nhiệt huyết trên sân khấu Anh trai "say hi". Tuy nhiên, nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội "Thy bỏ hẳn album Vol 3 của mình dù tiếc lắm. Đơn giản vì Thy biết nếu ra mắt, mọi người cũng lại sẽ nói màu nhạc, tư duy âm nhạc cũ kỹ".

Quang Vinh và Bảo Thy làm gì trong lần tái hợp?

20 năm trước, Quang Vinh và Bảo Thy là "cặp bài trùng" của nhạc Việt. Bộ đôi từng làm nên cơn sốt bán đĩa CD, phủ sóng trên radio và các kênh truyền hình âm nhạc với 2 bản hit Ngôi nhà hoa hồng và Ngọn đồi chong chóng. Khi đó, Quang Vinh là "Hoàng tử sơn ca" của Vpop. Bảo Thy là ca sĩ nữ đình đám nhất nhì thị trường.

Sự kết hợp của Quang Vinh và Bảo Thy được khán giả ngưỡng mộ vì đẹp đôi và giọng hát hòa quyện. Ngôi nhà hoa hồng là ca khúc Ballad có đầy đủ yếu tố để gây sốt ở đường đua Vpop giai đoạn 2005-2010. Đó cũng là giai đoạn vàng của mô hình song ca, tạo nên các "cặp bài trùng" và Quang Vinh - Bảo Thy là đại diện tiêu biểu.

Sau nhiều năm, bộ đôi tái hợp với sản phẩm Ôm anh khi em muốn khóc. Sau 10 ngày phát hành, MV này thu hút lượng người nghe khá khiêm tốn và bị đè bẹp dễ dàng trên thị trường nhạc Việt biến động, nơi mà 2 cơn bão mang tên Sơn Tùng M-TP và bộ đôi Binz - Soobin đang càn quét khắp các nền tảng.

Cú bắt tay của Quang Vinh và Bảo Thy khiến những fan trung thành của 2 ca sĩ vỡ òa. Họ ra sức kêu gọi cộng đồng ủng hộ "cặp bài trùng" năm nào, với hy vọng cái tên Quang Vinh và Bảo Thy sẽ rực sáng một lần nữa. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra vì 2 ca sĩ tạm dừng hoạt động quá lâu và màn trở lại lần này coi như quay về vạch xuất phát, phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đang "viral" hơn, biết cách nắm bắt thị hiếu khán giả hơn.

Từ giá trị cốt lõi của sản phẩm Ôm anh khi em muốn khóc, đây là ca khúc khiến Quang Vinh và Bảo Thy mắc kẹt lại thời điểm của 20 năm trước. Cũng là màu nhạc Ballad cũ kỹ ấy và cách phối nhạc không khác gì Vpop ở thế hệ 2 ca sĩ từng làm mưa làm gió. Rào cản khiến ca khúc không thể bứt lên còn đến từ ca từ (lyrics) theo mô tuýp chung chung của thị trường âm nhạc ngày xưa, trong khi tư duy sáng tác của những nhạc sĩ hàng đầu thị trường bây giờ đã khác xưa.

Bảo Thy tái hợp với Quang Vinh trong âm nhạc sau nhiều năm.

Đó là minh chứng cụ thể cho nỗi sợ của Bảo Thy. Nếu những ca sĩ ở thế hệ trước như Quang Vinh, Bảo Thy luôn đau đầu mỗi khi phát hành sản phẩm mới. Nếu giữ nguyên bản sắc và cách làm của ngày xưa, sẽ khó thu hút tệp khán giả đang quyết định đường đua thịnh hành của thị trường. Còn khi quyết tâm "đập đi xây lại" và làm mới toàn diện, ranh giới giữa phá cách và làm "lố" cũng rất mong manh.

Trước đó, thị trường đã chứng kiến loạt sản phẩm kiểu "cá chép hóa rồng" của Nhật Kim Anh, Ưng Hoàng Phúc thất bại. Họ quay về với màu nhạc xưa cũ từng làm nên tên tuổi ở thị trường nhạc Việt thì bị chê lỗi thời, lạc hậu so với thị trường. Giữa thời đại bùng nổ của mạng xã hội, khán giả âm nhạc ngày càng khó tính và thường có thói quen "vùi dập" theo số đông nếu họ được nghe, được xem một thứ gì đó không ưng ý.

Không phải ngẫu nhiên mà làn sóng chê bai ca sĩ Việt thế hệ trước xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đó càng khiến những ngôi sao một thời của nhạc Việt phải đắn đo cho chiến lược phát hành sản phẩm mới.

Noo Phước Thịnh, Đông Nhi cũng chật vật

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi là 2 ca sĩ nối tiếp Quang Vinh, Bảo Thy thống trị Vpop kể từ những năm 2007, 2008. Bộ đôi từng tạo nên bản hit Nếu cũng đi qua giai đoạn trầy trật để tìm lại vị thế xưa. Một bên là Đông Nhi, từng được ca ngợi với khả năng tự sáng tác và định hình phong cách. Bên còn lại là Noo Phước Thịnh vốn có tư duy âm nhạc vượt trội ở giai đoạn 2008-2015, cũng phải chào thua với sự thay đổi của thị trường.

Noo Phước Thịnh và Đông Nhi cũng chịu định kiến "lỗi thời", "hết thời" tương tự nhiều đồng nghiệp ở cùng thế hệ. Nhưng ở họ có sự khác biệt đến từ năng suất hoạt động. Hai ca sĩ liên tục ra nhạc và cũng vướng nhiều cú vấp. Dần dần, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận một điều, nếu họ có bấu víu hào quang cũ và cách làm nghề trong phạm vi an toàn, sẽ mãi mãi không cạnh tranh nổi với thế hệ đàn em.

Đông Nhi không giữ tham vọng tự sáng tác và định hình phong cách nữa. Nữ ca sĩ tìm tới DTAP, một nhóm đảm nhận cùng lúc các vai trò sáng tác/phối khí/hậu kỳ âm thanh để hướng tới dòng nhạc "viral" nhiều hơn. Noo Phước Thịnh cũng gác lại những cộng sự quen thuộc từng đi cạnh anh nhiều năm trời và tìm tới đồng nghiệp trẻ tuổi hơn.

Noo Phước Thịnh, Chi Pu trong MV mới.

Mới nhất, Noo Phước Thịnh phát hành EP Nhấc máy. Bất ngờ khi Noo Phước Thịnh tìm tới MiQ và Soulient, những "cây viết nhạc" trẻ tuổi, nằm trong thế hệ mới nhất đang vươn lên của thị trường. Bộ đôi MiQ và Soulient đứng sau ca khúc May mắn từng gây chú ý khi được Ái Phương và Bùi Lan Hương sử dụng ở game show Chị đẹp mùa 2.

Sự đột phá của Noo Phước Thịnh khi tìm đến cộng sự trẻ tuổi ngay lập tức giúp anh vươn lên thứ hạng cao trên danh sách thịnh hành âm nhạc. Nam ca sĩ đã thay đổi nhiều về cách hát, đồng thời "đập đi xây lại" gần như hoàn toàn về quy trình sản xuất, từ phối khí, hậu kỳ âm thanh và sản xuất MV. Lần này, sự đổi mới của Noo không còn nửa vời và anh nhận lại phần thưởng là thành công bước đầu ở MV Nhấc máy.

Để có một MV chuẩn bị vào tốp 10 "trending", Noo Phước Thịnh đã lâm cảnh "xôi hỏng bỏng không" với các MV tiền tỷ khác phát hành trong vài năm qua. Và Đông Nhi cũng chật vật để tìm ra một MV tạo hiệu ứng tốt, giữa không ít sản phẩm thất bại.

Đó là cái khó của những ca sĩ Việt của thế hệ trước, đang miệt mài làm nghề và cạnh tranh đường đua âm nhạc với các đàn em. Để đi đến thành công, họ cần một chiến lược đúng và phải sẵn sàng với việc thay đổi toàn diện trong tư duy và phong cách âm nhạc. Không phải ca sĩ nào cũng sẵn sàng làm chuyện đó, vì cái tôi hoặc vì tâm lý sợ thất bại.