'Ma xó' có NSƯT Hạnh Thúy thu 55 tỷ đồng mở màn

TPO - Sau nhiều tuần lép vế trước phim ngoại, phim Việt lấy lại thế dẫn đầu nhờ "Ma xó" sau khi thu hơn 55 tỷ đồng. Đà tăng trưởng được kỳ vọng kéo dài khi phim kinh dị Việt khác là "Lầu chú Hỏa" chuẩn bị gia nhập cuộc đua doanh thu.

Ma xó giữ đà thắng

Sau nhiều tuần lép vế trước các bom tấn ngoại và liên tiếp chứng kiến dự án nội địa có doanh thu thấp, phòng vé Việt lấy lại tín hiệu khởi sắc khi Ma xó vươn lên dẫn đầu cuối tuần.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam ngày 7/6, Ma xó thu thêm hơn 17 tỷ đồng trong ngày cuối tuần, bán khoảng 190.000/4.203 suất chiếu. Sau ba ngày phát hành, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Phan Bá Hỷ đạt tổng doanh thu hơn 55 tỷ đồng, trở thành phim Việt có màn ra mắt nổi bật nhất kể từ đầu mùa hè.

Khoảng cách giữa bộ phim có NSƯT Hạnh Thúy cách biệt lớn so với phần còn lại. Đứng thứ hai là Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển với 5,16 tỷ đồng trong ngày, tương ứng hơn 49.000 vé/2.113 suất chiếu. Sau nhiều tuần thống trị phòng vé, bộ phim hoạt hình Nhật Bản bị đẩy xuống vị trí á quân dù tổng doanh thu cộng dồn vẫn đạt hơn 181,2 tỷ đồng.

Ma xó thu hơn 55 tỷ đồng mở màn.

Vị trí thứ ba thuộc về Tên cậu là gì với 1,75 tỷ đồng, bán hơn 16.000 vé/762 suất chiếu. Sau khi trở lại rạp nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát hành, tác phẩm của Makoto Shinkai tiếp tục duy trì sức hút đáng kể, nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên hơn 5,7 tỷ đồng.

Trong nhóm 10 phim có doanh thu cao nhất ngày 7/6, bộ phim của Phan Bá Hỷ thu về hơn 17 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% tổng doanh thu ngày. Nếu tính riêng hai phim đứng đầu bảng xếp hạng là Ma xó và Doraemon Movie 45, hai tác phẩm này đã đóng góp hơn 22 tỷ đồng, chiếm phần lớn dòng tiền tại rạp.

Sự bứt phá của Ma xó đáng chú ý giữa mùa thấp điểm của điện ảnh Việt. Trước đó, hàng loạt phim nội phát hành trong quý II gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả, nhiều tác phẩm như Thẩm mỹ viện âm phủ, Một thời ta đã yêu nhanh chóng rời rạp với doanh thu khiêm tốn. Không ít dự án bị các thương hiệu ngoại nhập như Doraemon, anime Nhật Bản hay phim Hollywood áp đảo về lượng suất chiếu lẫn doanh số vé.

Bên cạnh Ma xó, một đại diện Việt khác là Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cũng góp mặt trong top doanh thu cuối tuần. Bộ phim thu gần 700 triệu đồng trong ngày 7/6, bán hơn 7.100 vé/630 suất chiếu, nâng tổng doanh thu sau những ngày đầu công chiếu lên hơn 14,3 tỷ đồng.

Thêm phim kinh dị Việt kéo dài đà thắng?

Thị trường tuần này tiếp tục cạnh tranh gay gắt khi hàng loạt tác phẩm mới đồng loạt ra mắt. Giữa làn sóng phim ngoại đổ bộ, Lầu chú Hỏa là phim Việt duy nhất trong đợt phát hành giữa tháng 6.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những giai thoại bí ẩn xoay quanh dinh thự của chú Hỏa - một trong những công trình nổi tiếng gắn với lịch sử Sài Gòn. Bộ phim kết hợp yếu tố kinh dị, tâm linh và màu sắc truyền thuyết đô thị, khai thác những câu chuyện bí ẩn từng được lưu truyền trong dân gian nhiều thập niên. Đây cũng là dự án được giới làm nghề đánh giá có hướng tiếp cận khác biệt khi đưa địa danh có thật vào không gian điện ảnh kinh dị.

Lầu chú Hỏa gia nhập đường đua phim Việt, được kỳ vọng nối dài đà thắng của Ma xó.

Sự xuất hiện của Lầu chú Hỏa cho thấy các nhà sản xuất Việt vẫn tiếp tục đặt cược vào dòng phim kinh dị - thể loại đang có hiệu quả thương mại tốt nhất thị trường hiện nay. Thành công bước đầu của Ma xó lần nữa củng cố xu hướng, sau hàng loạt trường hợp thắng lớn trước đó như Quỷ nhập tràng, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên hay Út Lan: Oán linh giữ của.

Áp lực dành cho phim Việt không nhỏ khi tuần tới phòng vé còn đón nhiều đối thủ quốc tế thuộc các thể loại hoạt hình, kinh dị, tâm lý và hành động. Trong số đó có Cô bé Ponyo của đạo diễn Hayao Miyazaki trở lại màn ảnh rộng, phim kinh dị Cơn thịnh nộ, tác phẩm kinh điển Yên Chi Khâu, cùng nhiều dự án nước ngoài hướng tới nhóm khán giả trẻ.