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Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời tới Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Meet the Press" của đài NBC News, rằng ông sẽ không dỡ phong toả tài sản của Iran hoặc dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Mỹ và Israel khai màn các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn đầu tháng 4 đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận hòa bình, nhưng chưa đạt được kết quả.

"Chúng tôi rất gần một thỏa thuận”, ông Trump nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn ngày 7/6. “Nếu không, tôi sẽ cho họ thấm đòn”.

Được hỏi về thời điểm dỡ bỏ lệnh trừng phạt và dỡ bỏ phong toả tài sản của Iran, Tổng thống Trump tuyên bố, ông sẽ xem xét những bước đi đó sau khi đạt được thoả thuận. “Việc đó sẽ đến sau”, ông nói. “Nếu họ cư xử đúng mực, nếu họ làm tốt, chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng, ông không yêu cầu Li-băng phải là một phần của thoả thuận với Iran. “Tôi nghĩ họ muốn thấy điều đó, nhưng tôi không yêu cầu”, ông nhấn mạnh. Tình hình ở Li-băng đã trở thành điểm nghẽn ngoại giao hướng tới việc giải quyết xung đột Mỹ - Iran. Tehran đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Đáng chú ý, lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẵn sàng đối thoại với Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, dù ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ vào đầu cuộc xung đột.

"Tôi không muốn nói liệu tôi có biết ông ấy đang ở đâu hay không, nhưng rất có thể là tôi biết”, ông Trump nói.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ như Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vẫn đang được duy trì bất chấp các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Iran. Ông Rubio nói với các nghị sĩ hồi tuần trước, rằng các cuộc tấn công của Mỹ là hành động tự vệ.

Minh Hạnh
Reuters
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