Mang dao tìm anh rể đòi 'công bằng' cho chị gái, người em nhận án tù dài

TPO - Cho rằng chị gái thường xuyên bị chồng xúc phạm, đánh đập, Nguyễn Văn Ninh đã mang dao tìm anh rể để đòi “công bằng”. Hành vi trong cơn nóng giận khiến nạn nhân trọng thương, còn người em phải nhận án tù dài hạn.

Nhát dao sau cuộc điện thoại báo trước

Buổi sáng tại phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Ninh (SN 1986, trú xã Văn Kiều, Nghệ An) lặng lẽ đứng trước bục khai báo. Dáng người gầy gò, khuôn mặt cúi xuống, bị cáo gần như không dám nhìn về phía những người thân đang ngồi phía dưới. Ít ai nghĩ rằng người đàn ông từng có công việc ổn định tại một công ty ở TP Vinh (cũ) lại phải ra tòa với cáo buộc Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 4/10/2025, sau khi uống rượu cùng đồng nghiệp, Ninh trở về nhà nghỉ ngơi. Khi cơn men còn chưa tan hết, bị cáo nhớ lại những lần chị gái tâm sự chuyện vợ chồng. Ninh cho rằng anh rể là ông Lê Văn L. thường xuyên uống rượu, chửi bới, xúc phạm và đánh đập chị gái mình. Sự bức xúc tích tụ lâu ngày biến thành ý định trả đũa.

Ninh gọi điện cho chị gái hỏi xem anh rể có ở nhà hay không và nói rõ ý định lên đánh anh L. Nghe em trai nói vậy, người chị hốt hoảng khuyên can, liên tục van xin đừng làm điều dại dột. Thế nhưng cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt ngang. Không yên tâm, người chị tiếp tục tìm cách ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Bị cáo Nguyễn Văn Ninh tại tòa.

Ninh lặng lẽ xuống bếp lấy một con dao giấu vào túi quần rồi phóng xe máy đến nhà anh rể. Khi xuất hiện tại sân nhà, nơi một số người đang hàn sửa mái tôn, Ninh rút dao và lớn tiếng tìm anh L. Câu nói đầy sát khí khiến mọi người hoảng hốt.

Người chị gái lao tới ôm chặt em trai để ngăn cản. Những người thợ đang làm việc cũng bỏ dở công việc tìm cách can ngăn. Nhưng trong cơn kích động, Ninh vẫn cố tìm bằng được anh rể. Lúc đó, anh L. từ phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy em vợ cầm dao, anh liền bỏ chạy về phía phòng khách. Ninh lập tức đuổi theo. Tai họa xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Khi chạy đến phòng khách, anh L. bị vấp ngã xuống nền nhà. Ninh lao tới, dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực và hông của anh rể rồi bỏ chạy ra sân. Chưa dừng lại, nghe tiếng anh L. vọng ra từ bên trong nhà, Ninh tiếp tục cầm dao quay lại với ý định tấn công tiếp. May mắn lúc này cửa phòng khách đã được khóa lại nên bị cáo không thể vào trong. Người chị gái tiếp tục lao tới kéo em trai ra khỏi hiện trường.

Sau khi rời khỏi nhà anh rể, Ninh còn chạy xe đến tìm một người anh rể khác với mục đích đánh người. Tuy nhiên, người này không có mặt ở nhà nên bị cáo bỏ về. Trong khi đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định cho thấy anh L. bị tổn thương cơ thể 35%. Các vết thương nằm ở những vị trí trọng yếu, có khả năng đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Từ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Văn Ninh đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Hối hận muộn màng

Tại phiên xét xử, Nguyễn Văn Ninh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đứng trước bục khai báo, bị cáo nhiều lần cho rằng bản thân hành động trong lúc đã uống rượu, không làm chủ được cảm xúc. Ninh nói rằng mình thương chị gái, luôn ám ảnh bởi suy nghĩ chị bị chồng đối xử không tốt nên mới nảy sinh ý định tìm anh rể để dằn mặt.

Tuy nhiên, những lời giải thích ấy không thể làm thay đổi bản chất vụ án. Bởi trước khi gây án, bị cáo đã có thời gian suy nghĩ, gọi điện thông báo ý định cho chị gái, bị nhiều người thân can ngăn nhưng vẫn quyết tâm thực hiện. Thậm chí, Ninh còn chủ động chuẩn bị dao rồi mang theo đến nhà nạn nhân.

Trước hội đồng xét xử, bị cáo nhiều lần cúi đầu nhận lỗi. Sau khi sự việc xảy ra, Ninh đã đến cơ quan công an đầu thú. Gia đình bị cáo cũng bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Văn Ninh nhận bản án 8 năm 6 tháng tù.

Điều khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa xúc động là thái độ của những người thân trong gia đình. Ngồi ở hàng ghế dành cho người tham gia tố tụng, người chị gái liên tục lau nước mắt. Người phụ nữ ấy vừa là nguyên nhân khiến em trai hành động, vừa là người chứng kiến cảnh chồng bị đâm trọng thương.

Còn anh L. (nạn nhân trong vụ án) cũng không yêu cầu xử lý nghiêm khắc đối với em vợ. Tại tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và mong Ninh sớm có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Những lời nói chân thành ấy khiến không khí phòng xử trở nên nặng nề.

Phía dưới hàng ghế dự khán, người thân ai cũng tiếc nuối. Họ hiểu rằng chỉ vì vài phút nóng giận, một gia đình đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Một người mang thương tích suốt đời. Một người phải đối mặt với những năm tháng tù tội. Và những người còn lại sống trong day dứt.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo nhận thức rõ việc sử dụng dao đâm vào các vùng trọng yếu trên cơ thể có thể tước đoạt tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi đó thể hiện tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người nên cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, đầu thú, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ninh 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Nghe mức án được tuyên, bị cáo lặng người. Khi lực lượng dẫn giải đưa ra xe chuyên dụng, chị gái và người thân chạy theo động viên. Những lời dặn dò vội vã xen lẫn tiếng khóc nghẹn. Cánh cửa xe khép lại cũng khép theo những tháng ngày tự do của người đàn ông ấy.

Bản án là cái giá phải trả cho hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Và cũng là bài học đắt giá về hậu quả của sự nóng giận, đặc biệt khi men rượu và cảm xúc lấn át lý trí.