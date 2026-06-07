Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

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Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự. (Ảnh: Như Ý)

Trước đó, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6.

Quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương để định vị cho quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới.

Hợp tác quốc phòng - an ninh được tăng cường toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị và an ninh biên giới của mỗi nước.

Hai Thủ tướng tại lễ đón. (Ảnh: Như Ý)

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 6,21 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các nước đầu tư vào Lào.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình học bổng và đào tạo cán bộ cho Lào; hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Vientiane, công nhận tuyến Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào.

Quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước cùng cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.