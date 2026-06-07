Cháy lớn rừng phòng hộ ven biển ở Quảng Ngãi

Được biết, khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Đây là vành đai xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển.