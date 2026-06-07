Cháy lớn rừng phòng hộ ven biển ở Quảng Ngãi

TPO - Một vụ cháy lớn bùng phát tại khu rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) và lan nhanh trên diện rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động khống chế đám cháy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển.
Ghi nhận của PV, khu vực xảy ra cháy nằm cạnh một bãi rác, ngọn lửa đã lan sang đốt cháy lượng lớn rác thải.
Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận.
Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và liên tục phun nước làm mát, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để bảo đảm lửa được dập tắt hoàn toàn.
“Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả và sẽ thống kê đầy đủ thiệt hại sau khi hoàn tất công tác rà soát. Đồng thời duy trì trực tại hiện trường để xử lý kịp thời nếu có nguy cơ cháy bùng phát trở lại”, ông Khiết nói thêm.
Được biết, khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Đây là vành đai xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển.