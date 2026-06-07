Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Cháy lớn rừng phòng hộ ven biển ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Một vụ cháy lớn bùng phát tại khu rừng phòng hộ ven biển ở xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) và lan nhanh trên diện rộng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động khống chế đám cháy.

Hiện lửa vẫn còn âm ỉ trong lớp thực bì.
2aoboqbrm5ymnbg5f4ufitctalzgqvzwjzjzroq8.jpg
Chiều 7/6, lãnh đạo xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi﻿) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển ở khu vực giáp ranh giữa thôn Minh Tân Bắc và thôn 4. Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, dập tàn để ngăn lửa bùng phát trở lại.
2aoboqbrm4iutosvoyzhksgov9vkf7sr1jbdlkmk.jpg
2aoboqbrm5pmspkojgz468p2bntgbxvthxwtdbzu.jpg
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển.
2aoboqbrm5ciooca77vrztips1kueud4sea3jq5y.jpg
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng gió lớn đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
d4a19e202c1aad44f40b.jpg
Từ xa, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm một vùng rừng ven biển. Ảnh: Đồng Lâm - Minh Hiếu
2aoboqbrm4gxgjnyebi982x0rugzm9hae9esp8f6.jpg
2aoboqbrm4gupurb8ypxhhcxaf65lwz5ayboproy.jpg
Ghi nhận của PV, khu vực xảy ra cháy nằm cạnh một bãi rác, ngọn lửa đã lan sang đốt cháy lượng lớn rác thải.
2aoboqbrm4gxgjnyebi9828nfjrticgi4otdcuvg-1.jpg
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy﻿.
a1e55191e0ab61f538ba.jpg
f1823bf78acd0b9352dc.jpg
Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra cháy phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận.
898471f0c0ca419418db.jpg
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp dập lửa. Ảnh: Đồng Lâm - Minh Hiếu
a7e18fa53e9fbfc1e68e-1.jpg
9dc6bc890db38cedd5a2.jpg
Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và liên tục phun nước làm mát, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Dù vậy, tại một số điểm vẫn còn khói và than âm ỉ nên các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, phun nước để bảo đảm lửa được dập tắt hoàn toàn.
01c3388789bd08e351ac-1.jpg
Ông Tạ Công Khiết - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, dân quân và người dân địa phương khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy.
5818f45a4560c43e9d71.jpg
Theo ông Khiết, đến nay đám cháy đã được khoanh vùng, khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang các khu vực lân cận. Sau khi dập tắt đám cháy, các lực lượng chức năng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát các vị trí có nguy cơ cháy âm ỉ để xử lý kịp thời.
16022c4d9d771c294566-1.jpg
23c1848335b9b4e7eda8.jpg
“Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả và sẽ thống kê đầy đủ thiệt hại sau khi hoàn tất công tác rà soát. Đồng thời duy trì trực tại hiện trường để xử lý kịp thời nếu có nguy cơ cháy bùng phát trở lại”, ông Khiết nói thêm.
afce9c812dbbace5f5aa.jpg
Cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị ảnh hưởng﻿, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao được trồng từ hàng chục năm trước. Đây là vành đai xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển.

Nguyễn Ngọc
#Cháy rừng phòng hộ ven biển #Ứng phó và khống chế cháy rừng #Ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt #Vai trò của rừng phi lao bảo vệ khu dân cư #Điều tra nguyên nhân và thiệt hại rừng #cháy rừng #Quảng Ngãi #rừng phòng hộ #cứu hộ #chữa cháy #địa phương #bảo vệ môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe