Mở rộng hệ sinh thái sáng tạo cho Thủ đô

TPO - TS.KTS Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho rằng việc kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học và giới nghệ sĩ là một mô hình hợp tác cần thiết để xây dựng hệ sinh thái sáng tạo bền vững cho Thủ đô.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết năm 2026, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội được tổ chức ngay đầu năm.

Ông ấn tượng với các tác phẩm giàu sức sáng tạo, gắn với tính bản địa trong triển lãm Biên độ Tương lai - triển lãm nghệ thuật đương đại do LOTTE Department Store phối hợp cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của các đối tác sáng tạo gồm 84SPACE, các Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Mỹ thuật Việt Nam và ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - đánh giá cao các sân chơi thực tiễn, góp phần thúc đẩy công nghiệp sáng tạo của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Tuấn Long đánh giá cao các sân chơi thực tiễn như Biên độ Tương lai. “Triển lãm không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên nghệ thuật cọ xát với đời sống thực tế mà còn góp phần bồi dưỡng thế hệ sáng tạo kế cận, mở rộng biên độ phát triển cho tương lai Hà Nội”, ông Phạm Tuấn Long nói.

Ông Phạm Tuấn Long mong rằng, trong thời gian tới khi thành phố đang thực hiện những chương trình chỉnh trang các không gian công cộng, Hà Nội có thêm nhiều tác phẩm sáng tạo và được cộng đồng đón nhận nhiều hơn.

Khuyến khích sinh viên cọ xát với đời sống và bồi dưỡng thế hệ sáng tạo kế cận.

Dịp này, TS. Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - và ông Lee Jae Jin - Tổng Giám đốc LOTTE Department Store Việt Nam - ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược thúc đẩy công nghiệp sáng tạo Hà Nội.

Đây cũng là một trong những hướng đi mà Hà Nội đang thúc đẩy trên hành trình xây dựng Thành phố Sáng tạo của UNESCO, lấy văn hóa và sáng tạo làm động lực cho phát triển đô thị bền vững.

Ông Lee Jae Jin - Tổng Giám đốc Lotte Department Store Việt Nam - nhận định: "Triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà còn là nơi nghệ thuật, giáo dục và trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp cùng gặp gỡ để nuôi dưỡng thế hệ sáng tạo trẻ tại Việt Nam".

Triển lãm được thiết kế dựa trên trải nghiệm song hành giữa khách tham quan và người họa sĩ, dẫn dắt bạn đi qua từng giai đoạn cảm thức rõ rệt - từ việc gác lại thực tại bên ngoài, đi sâu khám phá nội tâm với những giằng co tự thân, cho đến khi đạt được sự dung hợp và mở ra những lăng kính mới về cuộc sống.

Hà Nội chú trọng thúc đẩy văn hóa và doanh nghiệp sáng tạo.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, tham gia BTC Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội - nhận định triển lãm là một nhịp cầu đưa nghệ thuật trẻ ra khỏi không gian học đường để tiếp cận trực tiếp với công chúng và đời sống đô thị.

Những mô hình hợp tác công - tư như Biên độ Tương lai không chỉ giúp phát hiện và nuôi dưỡng tài năng sáng tạo trẻ mà còn tạo điều kiện để người trẻ hiểu hơn về kinh tế sáng tạo, từng bước chuyển hóa ý tưởng nghệ thuật thành các giá trị văn hóa có sức sống trong đời sống xã hội. Triển lãm được xem như một dòng chảy kết nối giữa tinh thần của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội với môi trường đào tạo nghệ thuật và cộng đồng sáng tạo trẻ.

Không gian trưng bày độc đáo của "Biên độ Tương lai".

Ban tổ chức đã tuyển chọn 48 tác phẩm xuất sắc để trưng bày từ hơn 400 tác phẩm của sinh viên ba trường đại học nghệ thuật lớn tại Hà Nội. Biên độ Tương lai được xây dựng như một hành trình cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua nhiều trạng thái nội tâm khác nhau, song hành với hành trình sáng tạo của nghệ sĩ. Triển lãm kéo dài từ 6/6-19/7 tại Lotte Department Store, Hà Nội.