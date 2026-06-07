Cận cảnh loạt gối cầu vành đai 3 ở Hà Nội bị xô lệch, biến dạng

Về lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.

Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý khai thác đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.