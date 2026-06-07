Cận cảnh loạt gối cầu vành đai 3 ở Hà Nội bị xô lệch, biến dạng

TPO - Cơ quan chức năng Hà Nội ghi nhận 8 gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao bị xô lệch khỏi vị trí thiết kế do quá trình co giãn tự nhiên của kết cấu sau thời gian dài khai thác.
Kết quả kiểm tra xác định tại trụ P32 có 3 gối cầu bị trượt hoàn toàn khỏi vị trí đá kê.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Duy tu đã triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tạm thời như chèn các tấm gỗ tại vị trí gối cầu bị dịch chuyển nhằm giảm lực xung kích tác động lên đầu dầm khi phương tiện lưu thông qua khu vực
Về lâu dài, Ban Duy tu đề xuất triển khai dự án sửa chữa tổng thể hệ thống gối cầu trên toàn tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, đồng thời nghiên cứu bổ sung các giải pháp chống trượt tương tự như đã áp dụng trên đoạn Pháp Vân - Mai Dịch.
Đơn vị cũng kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án Thăng Long để phối hợp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và quản lý khai thác đối với các công trình cầu tương tự trong thời gian tới.