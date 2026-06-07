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Pháp luật

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Công an vào cuộc xác minh vụ khiêng quan tài nhảy múa trên phố mừng sinh nhật

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ nhóm người mặc đồng phục khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố tại phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ), chính quyền địa phương cho biết, những người liên quan đã thừa nhận vụ việc. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và nhận định vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7/6, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) cho biết, Công an phường đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh vụ khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên đường phố, gây xôn xao dư luận. Bước đầu những người liên quan thừa nhận đã tổ chức hoạt động trên vào tối 4/6. Khoảng 2 năm trước, nhóm này cũng từng thực hiện hoạt động tương tự.

“Người được cho là chủ buổi tiệc khai rằng, việc nằm trong quan tài chỉ nhằm mục đích trải nghiệm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh”, vị lãnh đạo phường thông tin.

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Nhóm người khiêng quan tài diễu hành trên đường phố, gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip.

"Xét dưới góc độ phong tục, tập quán thì có nhiều ý kiến khác nhau, song cơ quan chức năng tập trung xem xét các quy định của pháp luật liên quan. Qua đánh giá ban đầu, vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa phải kết luận cuối cùng”, vị lãnh đạo phường nói thêm.

Được biết, Công an TP. Cần Thơ đã vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ và các thông tin liên quan để làm rõ vụ việc trên. Theo lãnh đạo địa phương, đây là vụ việc đáng tiếc, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đến cùng theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là diễn ra trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ). Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, thu hút đông người tham dự, cùng hệ thống âm thanh công suất lớn.

Điều khiến dư luận bất ngờ là trong khu vực tổ chức xuất hiện quan tài, đội kèn tây, trống, bàn phúng điếu, di ảnh và người mặc đồ tang. Khi đến phần cắt bánh sinh nhật, đội kèn tây nổi nhạc đưa tiễn, trong khi nhiều người đốt vàng mã như một đám tang.

Một chiếc quan tài được đặt ngay giữa khu vực tổ chức tiệc. Ba người, gồm hai nam và một nữ, lần lượt nằm vào bên trong để đùa giỡn. Sau đó, nhóm người tham dự cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa di chuyển vừa nhảy múa theo tiếng nhạc lớn.

Một số clip còn ghi lại cảnh người nằm trong quan tài bật dậy, nhún nhảy theo điệu nhạc trước sự reo hò của những người xung quanh. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sau khi được đăng tải, các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng hành động này phản cảm, gây ảnh hưởng trật tự nơi công cộng.

Nhật Huy
#khiêng quan tài #diễu hành trên phố #Cần Thơ #an ninh trật tự #Sóc Trăng

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