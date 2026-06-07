Phê ma túy, nồng độ cồn vượt mức, quái xế tông CSGT bị thương

TPO - Khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, đối tượng điều khiển xe máy đã liều lĩnh tông thẳng vào tổ công tác khiến một Trung tá CSGT bị hất văng, ngã đập đầu xuống đất. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy cả hai đối tượng trên xe đều dương tính với ma túy.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh nhà người dân ghi lại (Video do người dân cung cấp).

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của hai đối tượng Bùi Mạnh Thắng (SN 2000) và Bùi Văn Đạt (SN 2001), cùng trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào khoảng 14h54 ngày 6/6, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đường tỉnh lộ 12B, đoạn qua địa bàn xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vi phạm. Lúc này, Trung tá Bùi Thanh T. đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, đối tượng điều khiển xe máy là Bùi Văn Đạt đã tông thẳng vào người Trung tá T. Cú đâm trực diện hung hãn khiến Trung tá Tùng bị hất văng "bay" một đoạn xa, sau đó ngã đập đầu xuống đất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các thành viên trong Tổ công tác Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng áp sát, khống chế bắt giữ cả hai đối tượng nguy hiểm trên, sau đó bàn giao cho Công an xã Dũng Tiến xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng liều lĩnh điều khiển xe máy đâm xe vào CSGT.

Tiến hành kiểm tra nhanh đối với các đối tượng, cơ quan công an phát hiện cả Bùi Văn Đạt và Bùi Mạnh Thắng đều dương tính với chất ma túy (heroin). Riêng đối tượng cầm lái Bùi Văn Đạt còn vi phạm thêm lỗi có nồng độ cồn trong cơ thể.

Trung tá Bùi Thanh T. đã được đồng đội nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi để cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, Trung tá Tùng bị sưng đau ở vùng sau gáy. Rất may mắn, kết quả chụp X-quang cho thấy chưa phát hiện tổn thương hay thương tích bất thường nào trên cơ thể và tay chân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.