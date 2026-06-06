Tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã đảo TPHCM

TPO - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp nhóm Y tế và xã hội thiện nguyện Từ Tâm tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

Ngày 6/6, tại xã đảo Thạnh An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đồng thời kết hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đơn vị đã phổ biến các quy định của pháp luật về biên giới, biển, đảo; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung tá Bao Minh Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM, trao đổi về Chỉ thị 01 cùng bà con nhân dân xã đảo Thạnh An. Ảnh: BĐBP TPHCM

Cùng ngày, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp nhóm Y tế và xã hội thiện nguyện Từ Tâm tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Các nhân viên y tế đã khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa một số bệnh thường gặp và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Thạnh An là xã đảo nằm cách trung tâm TPHCM khá xa, người dân chủ yếu đi lại bằng đường thủy. Đối với người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên còn gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại cao. Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí được tổ chức tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý thông thường, góp phần giảm bớt gánh nặng về thời gian và chi phí khám chữa bệnh.

Đoàn bác sĩ thăm khám, chỉ định chăm sóc y tế cho người dân xã đảo Thạnh An.

Cán bộ quân y BĐBP thành phố thăm khám sức khỏe cho người dân Thạnh An. Ảnh: BĐBP TPHCM

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố cùng các đơn vị đồng hành đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố.