Trang Pháp múa cột, đu dây trên không vẫn thua sốc ở Trung Quốc

TPO - Trang Pháp là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo ra chủ đề đạt mức độ bạo đỏ (mức độ lan tỏa cao nhất) trên Weibo, sau tập công diễn 4 của chương trình Đạp gió 2026.

Trong tập công diễn 4 của chương trình Đạp gió 2026, Trang Pháp cùng các nghệ sĩ Trung Quốc Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm mang đến tiết mục DNA lấy cảm hứng từ hình tượng điệp viên, kết hợp màu sắc bí ẩn và mạnh mẽ.

Ca khúc được làm mới với phần X-part do Trang Pháp sáng tác và thể hiện bằng rap tiếng Anh, tạo điểm nhấn cho tổng thể tiết mục.

﻿ ﻿ Trang Pháp thực hiện tổ hợp động tác khó ở đêm thi.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, sân khấu gây chú ý nhờ phần dàn dựng công phu với nhiều kỹ thuật biểu diễn có độ khó cao như đu dây trên không, múa cột kết hợp động tác ngã người 180 độ và các tổ hợp vũ đạo đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các thành viên.

Sau khi lên sóng, nhiều khán giả và giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những sân khấu nổi bật nhất của công diễn 4, gợi nhớ đến tiết mục Chị ngả em nâng từng giúp Trang Pháp tạo dấu ấn tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Theo ê-kíp, Trang Pháp tham gia vào nhiều khâu quan trọng của tiết mục như xây dựng ý tưởng, định hình concept, biên đạo và chỉnh sửa âm nhạc. Trước đó, Lý Tâm Khiết cũng từng chia sẻ nữ nghệ sĩ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện sân khấu này.

Dù được đánh giá cao, đội của Trang Pháp chỉ nhận 838 điểm tại vòng công diễn, cách đội xếp thứ nhất gần 100 điểm. Kết quả khiến đội của đại diện Việt Nam bị đẩy xuống áp chót trên bảng xếp hạng, đồng thời gây tranh luận trên mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc khi số đông khán giả cho rằng chất lượng chuyên môn và hiệu ứng sân khấu của tiết mục chưa được phản ánh tương xứng qua điểm số.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ban tổ chức chương trình và đài truyền hình cố tình "xào" phiếu để tạo tranh cãi. "Xem livestream và phải nói là nhóm DNA biểu diễn hoàn hảo quá. Đây là sân khấu khiến tôi thấy mãn nhãn và dễ chịu nhất từ đầu mùa, nếu không đứng top 1, khả năng có gian lận về phiếu", một khán giả Trung bình luận ở Weibo.

Khi ban tổ chức công bố kết quả của đội Trang Pháp, nghệ sĩ Tăng Bái Từ của Trung Quốc cũng bày tỏ thái độ ngỡ ngàng. Đây không phải lần đầu Đạp gió 2026 vướng ồn ào dàn xếp kết quả khiến khán giả bức xúc.

Trang Pháp là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo ra chủ đề đạt mức độ bạo đỏ ở Weibo.

Sau đêm thi, từ khóa "DNA quá ngầu rồi" vươn lên vị trí số một bảng tìm kiếm tổng hợp và số hai bảng giải trí trên nền tảng Weibo. Trong khi đó, từ khóa "Trang Pháp rap" cũng lọt thứ hạng 30 ở bảng giải trí.

Theo thông tin từ ê-kíp, Trang Pháp là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo ra chủ đề đạt mức độ bạo đỏ (mức độ lan tỏa cao nhất) trên Weibo. Thành tích này được xem là dấu hiệu cho thấy sức hút của nữ ca sĩ với khán giả quốc tế cũng như khả năng thích nghi trong môi trường cạnh tranh của chương trình.

Tuy nhiên, nếu thành tích thi đấu của đội Trang Pháp vẫn đứng cuối bảng xếp hạng trong hai vòng thi tiếp theo, đại diện Việt Nam nhiều khả năng phải dừng chân sớm ở chương trình.

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