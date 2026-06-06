Có ít nhất 13 cảnh Tóc Tiên hôn Trần Ngọc Vàng

TPO - Xuất hiện dày đặc cảnh hôn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong MV Người còn thương em không, khán giả gợi ý nên đổi tên tác phẩm.

Tối 5/6, Tóc Tiên trở lại đường đua nhạc Việt bằng MV Người còn thương em không. Chỉ sau 14 giờ phát hành, sản phẩm thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào hơn chục cảnh hôn giữa Tóc Tiên và nam diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Sự táo bạo chưa từng có trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đang tạo ra nhiều phản ứng, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu phần hình ảnh có đang lấn át âm nhạc.

Dày đặc cảnh hôn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong MV Người còn thương em không.

Người còn thương em không kể câu chuyện về một cặp đôi đi từ những ngày yêu đương nồng nhiệt đến khi mối quan hệ rạn nứt và tan vỡ. Để tái hiện hành trình cảm xúc ấy, đạo diễn Nguyễn Việt Anh xây dựng dày đặc những tương tác thân mật giữa hai nhân vật chính.

Theo ghi nhận trong MV dài hơn 4 phút, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có ít nhất 13 cảnh hôn lớn nhỏ. Các góc máy liên tục khai thác trực diện những khoảnh khắc khóa môi, ôm ấp, gần gũi của hai nhân vật.

Đây cũng là lần hiếm hoi Tóc Tiên tham gia một MV có mức độ thân mật cao như vậy. Sự táo bạo này nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng các cảnh hôn dày đặc, lặp lại nhiều lần gây cảm giác "bội thực". Nhiều người thừa nhận sau khi xem MV, điều đọng lại là những nụ hôn kéo dài xuyên suốt sản phẩm.

Không ít khán giả cho rằng các cảnh quay thân mật đã khiến họ mất tập trung khi thưởng thức âm nhạc. Trong khi đó, một số ý kiến bảo vệ lựa chọn của ê-kíp, cho rằng những cảnh hôn là chi tiết cần thiết để khắc họa một mối tình từng rất sâu đậm trước khi chia tay, tan vỡ.

"Đoạn hôn lặp đi lặp lại nên mọi người thấy nhiều. Khi đã bị dẫn dắt bởi tranh cãi cảnh hôn, khán giả vào xem cũng chỉ chú ý đến điều đó", một người xem nhận xét.

Nếu bỏ qua tranh cãi về các cảnh thân mật, phần lớn ý kiến đều thừa nhận Người còn thương em không là sản phẩm được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. MV sở hữu màu phim điện ảnh, bối cảnh đẹp, cách dàn dựng tinh tế và những khung hình mang tính thẩm mỹ cao. Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên cũng tạo được cảm giác tự nhiên dù chênh lệch tuổi tác.

Dù MV được bàn luận nhiều nhưng phần lớn cuộc trò chuyện lại xoay quanh cảnh hôn thay vì âm nhạc.

Đạo diễn Nguyễn Việt Anh tiết lộ ê-kíp tổ chức hai buổi workshop riêng trước khi quay nhằm giúp hai diễn viên xây dựng kết nối cảm xúc và nhập vai tốt hơn. Nhờ vậy, những phân đoạn tình cảm trong MV thuyết phục, không tạo cảm giác gượng ép.

Tuy nhiên nhiều khán giả nhận xét ca khúc thiếu cao trào, giai điệu chưa đủ sức ám ảnh và khó tạo hiệu ứng ghi nhớ sau lần nghe đầu tiên. Phần ca từ cũng không sở hữu nhiều câu hát tạo điểm nhấn.

Dù MV được bàn luận nhiều nhưng phần lớn cuộc trò chuyện lại xoay quanh cảnh hôn thay vì âm nhạc. Điều này cho thấy phần nhìn đang vô tình lấn át phần nghe.

Thực tế, hiệu ứng tranh cãi không phải ngẫu nhiên. Ngay trước khi MV phát hành, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Hàng loạt hình ảnh nam diễn viên xuất hiện trong tiệc sinh nhật nữ ca sĩ được lan truyền rộng rãi. Những khoảnh khắc đứng cạnh nhau, trò chuyện, ghi hình cho nhau khiến tin đồn hẹn hò bùng lên.

Dù phía Tóc Tiên phủ nhận và khẳng định Trần Ngọc Vàng chỉ là khách mời trong bữa tiệc, sự tò mò của công chúng đã được đẩy lên cao.

Đến khi MV ra mắt với hàng loạt cảnh hôn trực diện, nhiều khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi liệu những đồn đoán tình cảm trước đó có phải một phần trong chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Đây không phải công thức xa lạ trong showbiz Việt. Trước Tóc Tiên, nhiều nghệ sĩ từng tận dụng những nghi vấn tình cảm hoặc "phản ứng hóa học" với bạn diễn để thu hút sự chú ý trước khi ra mắt dự án mới.

Ở góc độ truyền thông, chiến lược này mang lại hiệu quả rõ rệt. MV nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Khán giả tranh luận về cảnh hôn, đời tư, bạn diễn và cả câu chuyện hậu ly hôn của nữ ca sĩ.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng tỉnh táo với các chiêu thức truyền thông, việc dùng nghi vấn tình cảm để kích hoạt sự quan tâm luôn là con dao hai lưỡi.

Câu hỏi đặt ra là liệu khán giả sẽ nhớ đến Người còn thương em không như một bản ballad hay, hay là MV có nhiều cảnh hôn nhất trong sự nghiệp của Tóc Tiên.