Bộ ảnh khiến Haaland và đội tuyển Na Uy bị chỉ trích

TPO - Erling Haaland cùng các đồng đội trong tuyển bóng đá Na Uy bị cáo buộc mang tư tưởng “chủ nghĩa sô vanh” và “tân Quốc xã” sau buổi chụp ảnh quảng bá cho World Cup 2026.

Trước khi lên đường sang Mỹ tham dự World Cup 2026, đội tuyển bóng đá Na Uy thực hiện bộ ảnh lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ trên bãi biển ở Oslo (thủ đô Na Uy).

Trong ảnh, các cầu thủ hóa thân thành những chiến binh Viking, mang áo giáp, khiên và vũ khí chiến đấu. Họ thể hiện biểu cảm lạnh lùng, đứng tạo dáng trên bờ biển, phía sau là những con thuyền chiến bằng gỗ.

Tuyển bóng đá Na Uy chụp ảnh chủ đề Viking trước khi sang Mỹ dự World Cup 2026. Ảnh: David Yarrow

Chiến binh Viking sống ở Thời đại Viking, kéo dài từ cuối thế kỷ thứ 8 đến giữa thế kỷ thứ 11 (khoảng năm 793-1066 sau Công Nguyên). Đây là một giai đoạn thuộc Thời kỳ đầu Trung Cổ tại châu Âu.

Thông qua những bức ảnh có thể thấy đội tuyển Na Uy thực sự dụng tâm cho màn khởi động khí thế trước thềm Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23.

Tuy nhiên, ý tưởng này lại gây tranh cãi. Một số nhà phê bình cho rằng việc Erling Haaland và đồng đội lấy cảm hứng từ chiến binh Viking là không phù hợp, bởi tộc người này từng tiến hành các cuộc cướp bóc, xâm chiếm thuộc địa, tàn phá và cưỡng hiếp trên quy mô lớn trong lịch sử.

Nhà báo Markus Slettholm của tờ Morgenbladet cáo buộc bộ ảnh mang tư tưởng "chủ nghĩa sô vanh" (hệ tư tưởng dân tộc cực đoan, tự cho là thượng đẳng và coi thường, thù ghét các dân tộc hay nhóm người khác) và bài ngoại.

Trong cuộc phỏng vấn với NRK, ông Slettholm thậm chí còn cho rằng chúng gợi nhớ đến chủ nghĩa tân Quốc xã (tôn sùng và muốn khôi phục hệ tư tưởng của Đức Quốc xã và Adolf Hitler).

Trước đó, học giả Na Uy tên Jane Haug Skjoldli cũng đánh giá trên tờ Klassekampen rằng trang phục thi đấu của tuyển bóng đá nước nhà tại World Cup có thể bị xem là "quá nam tính và cực đoan cánh hữu (đề cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bài ngoại)".

Skjoldli chỉ ra mặt sau áo đấu xuất hiện các ký tự giống chữ rune và một số chi tiết trong đó "mang đặc trưng của ngôn ngữ biểu tượng Quốc xã và tân Quốc xã”.

Lập luận từ những người có ảnh hưởng khiến làn sóng chỉ trích tuyển Na Uy ngày càng dữ dội.

Tạo hình chiến binh Viking của Erling Haaland. Ảnh: David Yarrow

Cuộc tranh luận trở nên ồn ào đến mức HLV trưởng tuyển Na Uy, Stale Solbakken, bị hỏi về vấn đề này trong một cuộc họp báo.

Ông Solbakken lập tức bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố: "Còn nhiều chủ đề lớn hơn và khó khăn hơn thế. Tôi không thể lãng phí thời gian cho chuyện đó".

Theo Daily Mail, thực hiện loạt ảnh lấy chủ đề Viking không phải ý tưởng bất chợt. Trong nhiều trận đấu trước đó, người hâm mộ Na Uy cũng thường thực hiện màn “chèo thuyền Viking” như một cách ăn mừng hoặc cổ vũ cho các chàng trai trên sân bóng. Ngoài ra, xu hướng khai thác lịch sử dân tộc cũng ngày càng phổ biến.

Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã thuê nhiếp ảnh gia người Scotland David Yarrow thực hiện bộ ảnh này theo gợi ý của Haaland. Ngôi sao Man City từng hợp tác với ông Yarrow trong buổi chụp ảnh theo chủ đề tương tự.

Nhiếp ảnh gia sinh năm 1966 nói với The Athletic đã lường trước được khả năng bộ ảnh bị chỉ trích, nhưng ông muốn khai thác cảm giác về cuộc hành trình gắn liền với người Viking, như thể họ đang dong buồm sang châu Mỹ.

Ông không muốn bộ ảnh được thực hiện nửa vời hoặc chỉ chụp trong studio một cách nhạt nhòa. Thay vào đó, ê kíp mang những con thuyền thực sự đến và cho các "người mẫu" mặc trang phục Viking đúng nghĩa.

Toàn bộ quá trình chụp ảnh được Liên đoàn Bóng đá Na Uy ghi lại và đăng tải trên trang Instagram. Tổ chức nhấn mạnh ý tưởng này không nhằm thu hẹp hình ảnh đội tuyển vào khuôn mẫu cũ kỹ, mà để thể hiện tinh thần đoàn kết trước thềm giải đấu.

World Cup 2026 là mùa giải thứ 4 có sự góp mặt của đội tuyển Na Uy. Haaland cùng các đồng đội nằm chung bảng với France, Senegal và Iraq. Theo đánh giá, đây là bảng đấu khó nhất giải.

Tuy nhiên, bóng đá Na Uy không hề lép vế khi sở hữu "thế hệ vàng" gồm Erling Haaland, Martin Ødegaard và Antonio Nusa.

Một số khoảnh khắc khác trong bộ ảnh gây tranh cãi. Ảnh: David Yarrow

Erling Haaland sinh năm 2000, thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Premier League Manchester City và đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình, nổi tiếng nhờ lối chơi giàu tốc độ, thể lực sung mãn, khả năng săn bàn vượt trội và khả năng dứt điểm siêu hạng trong vòng cấm. Anh đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League, với 36 bàn thắng ghi được sau 35 lần ra sân trong mùa giải ra mắt.