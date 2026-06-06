Hà Nội: Xưởng gỗ ở làng nghề Liên Hà bốc cháy ngùn ngụt

TPO - Tối 5/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ ở làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, Hà Nội. Công an Hà Nội huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lửa cháy ngùn ngụt bên trong nhà xưởng.

Khoảng 19h39 ngày 5/6, CATP Hà Nội nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại số 8 đường Thành Công – làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên.

Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, số 23 và số 24 với 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đám cháy tại nhà xưởng tạm có kết cấu khung thép mái tôn đã phát triển, chứa nhiều đồ vật dễ cháy, sản sinh ra nhiều khói khí độc.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai các mũi chiến đấu trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, khai thác nguồn nước tại chỗ để ngăn chặn cháy lan và dập lửa. Phía bên ngoài lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự.

Lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Lực lượng chức năng huy động thêm máy xúc hỗ trợ công tác CC&CNCH.

Đến khoảng 20h30 đám cháy được dập tắt, các đơn vị tiếp tục thoát khói, làm mát và rà soát hiện trường.

Thông tin ban đầu, nhà bị cháy có diện tích khoảng 120m2, diện tích khoảng 50m2, đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.