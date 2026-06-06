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Miền Bắc nắng nóng trở lại trước khi mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Trong hai ngày 6-7/6, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng trở lại với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, vùng núi có mưa dông vào chiều tối và đêm. Từ 8/6, miền Bắc chuyển mưa lớn diện rộng. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, từ ngày 8-9/6, miền Bắc có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

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Miền Bắc tăng nhiệt trong hôm nay. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng ở miền Trung kéo dài đến hết ngày 8/6, từ 9/6 nắng nóng có dấu hiệu dịu dần.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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