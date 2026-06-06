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Đà Nẵng ra quân Tháng hành động vì môi trường, lan tỏa lối sống xanh

Giang Thanh

TPO - Với nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, TP. Đà Nẵng kỳ vọng thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên rác để thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững.

Sáng 5/6, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2026.

Năm 2026, Ngày Môi trường Thế giới có chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mang chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”.

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Gần 70 hoạt động được triển khai, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: Giang Thanh

Tại Đà Nẵng, chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường diễn ra từ 1/6 đến 30/8, trong đó, cao điểm diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần với gần 70 chương trình, hoạt động.

Tiêu biểu như các hoạt động đẩy mạnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt, quản lý rác thải nhựa; Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp; nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước; bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học…

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố tiên phong trong nhiều chính sách đổi mới về môi trường, chuyển đổi xanh và xây dựng đô thị sinh thái.

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Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động.

Để có được cảnh quan môi trường sạch đẹp như hiện nay là nhờ sự tích cực chung tay của cộng đồng dân cư, lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên thanh niên và cả du khách quốc tế.

Trong Tháng hành động vì môi trường, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng kêu gọi người dân thành phố chung tay vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khu vực công cộng, bãi biển, sông ngòi…; tiếp tục triển khai hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa; nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái biển…

“Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các giải pháp trong quản lý tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững; chung tay xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường, thành phố biển xanh – sạch – đẹp – đáng sống, nơi phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và thiên nhiên”, ông Hùng nói.

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Trồng 115 cây xanh dọc tuyến đường Thăng Long.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, UBND thành phố đã tổ chức trồng 115 cây xanh dọc tuyến đường Thăng Long (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Cùng thời điểm, các xã, phường đồng loạt tổ chức lễ ra quân với các hoạt động trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải…

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tái chế, các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý rác hữu cơ… cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

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Giới thiệu về giải pháp tái chế rác hữu cơ tại hộ gia đình.
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Người dân Đà Nẵng hào hứng đổi rác lấy quà.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB), thông qua hoạt động trưng bày, Trung tâm mong muốn chia sẻ, chuyển giao các mô hình xử lý rác hữu cơ để các hộ dân có thể tự biến rác thành các sản phẩm hữu ích như: nước tẩy rửa, phân sinh học tại nhà.

“Bên cạnh thu gom, việc phân loại, tái chế và tái chế rác đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Bởi vậy, cần khuyến khích mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chủ động phân loại rác tại nguồn và có hướng tái sử dụng, tái chế rác hiệu quả”, bà Nga nói.

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Các hoạt động trải nghiệm, truyền thông về môi trường thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, hoạt động triển lãm và trải nghiệm về đa dạng sinh học tại Trạm Trải nghiệm diễn ra sôi động với sự tham gia của các bạn trẻ. Các trò chơi phân loại rác, đổi phế liệu lấy quà, khám phá thiên nhiên… góp phần lan tỏa, giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Giang Thanh
#Chương trình bảo vệ môi trường Đà Nẵng #Phát động Tháng hành động vì môi trường #Chuyển đổi xanh và đô thị sinh thái #Hoạt động trồng cây và dọn vệ sinh #Giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học #Đà Nẵng #tháng hành động vì môi trường

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