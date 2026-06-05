Hơn 200 đoàn viên ra quân làm sạch biển, thu gom gần 2 tấn rác

TPO - Trong ngày hôm nay, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom gần 2 tấn rác thải, làm sạch 2,5km bờ biển, góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường biển.
Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh và lực lượng Công an tỉnh. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt, chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom rác thải dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2,5km.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động dọn vệ sinh, chương trình còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, cũng như khuyến khích người dân và du khách xây dựng thói quen giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực công cộng.
Đây cũng là hoạt động ra quân cấp tỉnh nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời thiết thực chào mừng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.