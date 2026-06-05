Hơn 200 đoàn viên ra quân làm sạch biển, thu gom gần 2 tấn rác

TPO - Trong ngày hôm nay, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom gần 2 tấn rác thải, làm sạch 2,5km bờ biển, góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường biển.