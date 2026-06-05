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Giới trẻ

Hơn 200 đoàn viên ra quân làm sạch biển, thu gom gần 2 tấn rác

Hoài Nam

TPO - Trong ngày hôm nay, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom gần 2 tấn rác thải, làm sạch 2,5km bờ biển, góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ môi trường biển.

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Sáng 5/6, tại bãi biển xã Lộc Hà, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup và Vinpearl Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Cùng hành động vì hành tinh xanh” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. (Ảnh HN)
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Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh và lực lượng Công an tỉnh. Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt, chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom rác thải dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2,5km.
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Các loại rác thải chủ yếu được thu gom gồm rác nhựa, túi nilon, chai lọ và các loại phế thải sinh hoạt bị sóng biển đánh dạt vào bờ.
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Sau nhiều giờ làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng, các đoàn viên, thanh niên đã thu gom được gần 2 tấn rác, góp phần trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực bãi biển Lộc Hà.
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Không chỉ dừng lại ở hoạt động dọn vệ sinh, chương trình còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần, cũng như khuyến khích người dân và du khách xây dựng thói quen giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực công cộng.
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Đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng.
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Đây cũng là hoạt động ra quân cấp tỉnh nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời thiết thực chào mừng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #dọn rác #Hơn 200 đoàn viên ra quân làm sạch biển #thu gom gần 2 tấn rác #thanh niên #dọn rác bờ biển

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