Lộ diện 3 tài năng trẻ tranh tài vô địch thiết kế đồ họa tại Hoa Kỳ

TPO - 3 bạn trẻ Việt Nam xuất sắc sẽ tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết Thế giới Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới ACP 2026 tại Hoa Kỳ, diễn ra vào tháng 7.

Ngày 5/6, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) - tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Quốc gia Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới ACP 2026, tôn vinh những tài năng thiết kế trẻ xuất sắc nhất.

Đây cũng là dịp công bố các đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới tại Anaheim, California, Hoa Kỳ vào tháng 7/2026.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, xuyên suốt 9 mùa giải, cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ACP đã thực sự tạo ra cơ hội để các bạn thanh niên Việt Nam hoàn thiện kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế và tạo bước đà thuận lợi để phát triển tương lai với chứng chỉ nghề có uy tín và được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ

Kết quả của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định uy tín, sức lan tỏa và chất lượng chuyên môn của cuộc thi. Kết thúc vòng loại thì đã có 98 thí sinh, chiếm gần 70% đạt từ 700 điểm trở lên - đủ điều kiện để cấp chứng chỉ ACP quốc tế.

“Thành công của cuộc thi đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học công nghệ theo chuẩn đánh giá quốc gia, quốc tế của nhà trường. Qua đó tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia”, anh Triết nói.

Mùa giải 2026 ghi nhận sự tham gia của hàng trăm thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, THPT và THCS trên cả nước, tranh tài tại Vòng loại Quốc gia tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM với bài thi chuẩn kỹ năng quốc tế ACP của Adobe.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và bà Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh - Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trao giải Nhất cho 3 thí sinh xuất sắc nhất

Đáng chú ý, thí sinh bậc phổ thông chiếm gần 50% tổng số thí sinh dự thi. Kết quả Vòng loại Quốc gia cũng ghi nhận gần 66% thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên, phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của học sinh, sinh viên Việt Nam trong việc chinh phục các chuẩn kỹ năng toàn cầu.

Vượt qua các vòng thi, 15 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào Vòng Chung kết Quốc gia và mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, góc nhìn mới mẻ về vai trò của thế hệ trẻ trong thời đại số.

Các giải thưởng được trao tại chương trình.

Ban Tổ chức đã vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời công bố 3 Đại sứ ACP Việt Nam sẽ đại diện quốc gia tham dự Vòng Chung kết Thế giới tại Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026.

Ba đại sứ ACP Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại Hoa Kỳ gồm: Vũ Chiến Thắng, sinh viên Trường Đại học CMC; Quách Châu Triều Duyên, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TPHCM; Hồ Nhật Ánh, học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội.