Thanh niên đổi đời sau 2 lần nghỉ hưu ngắn hạn

TPO - Sau lần nghỉ hưu ngắn hạn đầu tiên, Ali Rosli thành công đổi sang công việc có mức lương tăng gấp 6 lần. Đến lần thứ hai, nam thanh niên chuyển hướng từ làm công ăn lương sang điều hành doanh nghiệp riêng.

Theo Reuters, giống như nhiều người khác, Ali Rosli (33 tuổi) đang tiết kiệm cho tuổi già. Tuy nhiên, anh không chờ đợi hàng chục năm mới tận hưởng thành quả.

Trong 7 năm qua, Rosli đã hai lần "nghỉ hưu ngắn hạn". Lần đầu vào năm 2019, kéo dài hai tháng. Lần thứ hai vào tháng 11/2025, kéo dài bốn tháng.

Ali Rosli đạt được mục tiêu cuộc đời sau 2 lần nghỉ hưu ngắn hạn. Ảnh: Reuters

Khi quyết định nghỉ hưu ngắn hạn lần đầu tiên, Rosli đang làm trợ lý quản lý kiểm toán tại Malaysia. Công việc này mang lại thu nhập khá ổn, khoảng 14.000 bảng Anh (496 triệu đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, đi kèm với con số đó là những tuần làm việc lên tới 80 giờ, khiến Rosli rơi vào tình trạng kiệt sức.

Nhận thức được không thể bào mòn sức khỏe theo cách đó, Rosli xin thôi việc và đi du lịch. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ trong lúc nghỉ ngơi và suy ngẫm về định hướng sự nghiệp, tại sao không thực hiện một chuyến đi dài trong hai tháng?".

Thanh niên 9X dùng tiền tiết kiệm (khoảng 20-40% thu nhập) để thực hiện "chuyến đi để đời" bằng đường bộ từ Bắc Kinh (Trung Quốc), băng qua Nga tới châu Âu.

Sau khi nạp đầy năng lượng, Rosli trở lại với thị trường lao động. Công việc mới của anh là quản lý cấp cao tại công ty tài chính ở London (Anh), có mức lương tăng gấp 6 lần, lên khoảng 85.000 bảng Anh (3 tỷ đồng) mỗi năm.

Thế nhưng, đây chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của Rosli. Năm 2025, Rosli lại tạm thời nghỉ làm. Lần này, anh cùng vợ về quê ở Malaysia trong bốn tháng. Trong thời gian đó, thông qua các mối quan hệ cá nhân, anh tham gia vào dự án tài chính từ xa.

Khi quay lại London lần nữa, Rosli trở thành nhà thầu tài chính độc lập kiêm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Từ kinh nghiệm bản thân, Rosli đánh giá những khoảng nghỉ có chủ đích không chỉ không cản trở, ngược lại còn thúc đẩy sự nghiệp của anh.

Chuyên gia tài chính cho biết thêm sẽ tiếp tục thực hiện các kỳ nghỉ hưu ngắn hạn sau mỗi 4-5 năm.

Ali Rosli đại diện cho thế hệ mới có tư duy thay đổi. Ảnh: Reuters

Một báo cáo về chất lượng cuộc sống năm 2025 của HSBC chỉ ra thế hệ Gen Z (sinh năm 1997-2012) và Gen Y (1980-1996) có cách nhìn cởi mở hơn về nghỉ hưu. Họ không chờ đến hết tuổi lao động mới dừng lại công việc, thay vào đó tạo ra chuỗi những quãng nghỉ ngơi ngắn hạn được lên kế hoạch trước.

Kelly Renner, chuyên gia hoạch định tài chính tại Life Strategies Financial Partners (Mỹ), cho rằng không có gì sai khi người trẻ chọn lối sống mới, miễn là họ có công việc linh hoạt, biết quản lý chi tiêu và có đủ tài chính cho những khoảng nghỉ đó.

Theo bà Renner, nếu không đáp ứng được điều kiện đủ, kỳ nghỉ hưu ngắn hạn có thể gây ra “thảm họa tài chính”. Chưa kể, việc gián đoạn thời gian làm việc có khả năng làm mất điểm trong mắt các nhà tuyển dụng trong tương lai.

Trong trường hợp của Ali Rosli, nghỉ hưu ngắn hạn được xem như sự tái khởi động mang tính chiến lược, giúp "tăng tốc" sự nghiệp. Ở lần đầu, anh thay đổi môi trường làm việc từ Malaysia sang London. Trong khi lần thứ hai, anh chuyển hướng thành công từ làm công ăn lương sang điều hành doanh nghiệp của riêng mình.

Bà Renner nhận định Ali Rosli đạt được kết quả tốt sau mỗi kỳ nghỉ là nhờ trước đó luôn duy trì thói quen tiết kiệm một cách đều đặn, sống được trong khả năng tài chính của mình và đủ tiền dự phòng để trang trải cho nhiều tháng không làm việc.

Thanh niên 9X cũng biết tính toán để cắt giảm chi phí trong thời gian không làm việc. Trong lần nghỉ hưu ngắn hạn thứ hai, anh và vợ cắt hợp đồng thuê nhà ở London, gửi toàn bộ đồ đạc vào kho lưu trữ và trở về Malaysia, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn. Nhờ đó, họ có thể kéo dài được thời gian nghỉ.