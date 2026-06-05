Hơn 8.000 sinh viên tham gia đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số tại TPHCM

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 có hơn 8.000 sinh viên tham gia các đội hình tình nguyện chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa dữ liệu tại cơ sở.

Chiều 4/6, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã chính thức triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 31/5 và dự kiến tổng kết vào ngày 15/8.

Năm nay, chiến dịch được tổ chức theo phương châm “3 chung” gồm: Chung ngày cao điểm, chung chỉ tiêu và chung công trình; đồng thời thực hiện “3 liên kết” là liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng.

Lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ "phủ sóng" trên tất cả các xã phường để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển đổi số. Ảnh minh họa

Điểm đặc biệt của chiến dịch năm nay là toàn bộ hoạt động tình nguyện sẽ tập trung phục vụ nhu cầu thực tiễn tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, nhiều nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các địa phương còn khó khăn thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

“Quan điểm xuyên suốt là làm việc thật, sản phẩm thật và hiệu quả thật”, anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nói. Bên cạnh các chương trình quen thuộc như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng hay Tiếp sức mùa thi, năm nay Thành Đoàn TPHCM lần đầu tiên triển khai quy mô lớn đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số với tên gọi “Mùa hè số”.

Theo đó, toàn thành phố đã thành lập 479 đội hình Mùa hè số với hơn 8.000 sinh viên đăng ký tham gia. Các đội hình hiện đã được triển khai tại toàn bộ 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Trước khi ra quân, lực lượng sinh viên đã được tập huấn về kỹ năng số, các nền tảng công nghệ, kỹ năng hỗ trợ người dân và kiến thức liên quan đến chuyển đổi số cộng đồng.

Nhiệm vụ của các đội hình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn tham gia phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ đảng viên thực hiện các thủ tục số hóa sổ tay đảng viên, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc và hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu tại các địa phương.

Theo lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, đây là lực lượng xung kích quan trọng nhằm góp phần đưa các chủ trương chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn cơ sở.

Song song với hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ thành phố cũng triển khai nhiều công trình trọng điểm gắn với dấu mốc 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM chia sẻ tại cuộc họp báo. Ảnh: Hữu Huy

Ba công trình lớn được xác định gồm xây dựng Công viên Thanh niên, thực hiện bản đồ số hóa các di tích lịch sử - địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố và xây dựng bản đồ số phục vụ cảnh báo, ứng phó triều cường.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ được số hóa và cập nhật trên hệ thống phần mềm theo dõi trực tuyến. Điều này cho phép các cơ quan quản lý theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công trình, phần việc của từng đơn vị một cách minh bạch và cụ thể hơn.

Ngoài chiến dịch dành cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên, Thành Đoàn TPHCM cũng triển khai các hoạt động hè quy mô lớn cho thiếu nhi trên toàn địa bàn thành phố.

Hiện 168/168 xã, phường, đặc khu đã tổ chức khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em. Tính đến ngày 2/6, toàn thành phố đã có 2.285 điểm sinh hoạt hè phục vụ thiếu nhi.

Thành Đoàn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng thêm các điểm sinh hoạt tại khu vực có đông công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo thêm sân chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình lớn cũng sẽ được tổ chức như Lễ hội Thiếu nhi TPHCM lần thứ 4, Trại hè hữu nghị thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia, các lớp phổ cập bơi phòng chống đuối nước, diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em và các hoạt động chăm lo cho trẻ em yếu thế.