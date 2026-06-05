Hiến kế gửi Đoàn: Thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần chuyên biệt cho thiếu nhi

TPO - Thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần chuyên biệt cho thiếu nhi, nhân rộng mô hình phòng tham vấn tâm lý và đầu tư lâu dài cho các thiết chế văn hóa... là những hiến kế của các bạn thiếu nhi tiêu biểu gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội:

Thiết kế chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần dành riêng cho thiếu nhi

Hiện nay, em đang quan tâm tới những vấn đề đang tác động trực tiếp tới học sinh như bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ hay các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong thời gian qua.

Trước thềm Đại hội Đoàn, để giảm thiểu những thực trạng này, em cho rằng cần có sự quan tâm nhiều hơn từ tổ chức Đoàn, nhà trường và các cơ quan chức năng. Khi học sinh được lắng nghe, được hỗ trợ kịp thời, môi trường học tập sẽ trở nên tích cực hơn, đúng với tinh thần “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội chia sẻ. Video: Diệu Nhi

Trong nhiệm kỳ tới, em mong muốn tổ chức Đoàn sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa những chương trình hành động về sức khỏe tinh thần cho từng đối tượng, trong đó có thiếu nhi. Các cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học sẽ tham gia kiến tạo một ngôi trường hạnh phúc, không chỉ là nơi không có bạo lực, mà còn là nơi mỗi học sinh cảm thấy an toàn khi chia sẻ, tự tin khi thể hiện bản thân và được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đó cũng là nền tảng để hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần trong tương lai

Từ thực tế tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, em nhận thấy mô hình Phòng tham vấn học đường là một giải pháp thiết thực cần được nhân rộng. Đây là nơi học sinh có thể chia sẻ những khó khăn trong học tập, cuộc sống với chuyên gia tâm lý và thầy cô giáo để được tư vấn, hỗ trợ.

Những mô hình như vậy giúp chúng em tháo gỡ các vướng mắc cá nhân, vượt qua áp lực tâm lý và cảm thấy tự tin, vui vẻ hơn khi đến trường. Tại đây, học sinh có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý và thầy cô giáo để chia sẻ những khó khăn trong học tập, các mối quan hệ bạn bè, gia đình hay những áp lực trong cuộc sống thường ngày.

Chân dung em Nguyễn Thanh Mai - học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội.

Em Cao Phú Quý - học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội:

Ươm mầm, tạo sân chơi cho các tài năng nhí

Là một ca sĩ nhí trưởng thành từ các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, em mong muốn, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ tạo thêm nhiều sân chơi để những thiếu nhi có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

Trong thời gian qua, chính các chương trình văn hóa, văn nghệ của Đoàn, Đội đã giúp em có cơ hội đứng trên sân khấu, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Từ trải nghiệm của bản thân, em mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình quy mô lớn để các bạn thiếu nhi trên cả nước được thể hiện năng lực, giao lưu, học hỏi và lan tỏa những giá trị tích cực.

Em rất mong sẽ có thêm nhiều chương trình lớn để chúng em được biểu diễn, được thể hiện năng lực của mình và lan tỏa những điều tích cực đến các bạn cùng trang lứa. Qua đó, chúng em cùng nhau lớn lên trong môi trường lành mạnh với nhiều cơ hội phát triển toàn diện, mỗi bạn có cơ hội khám phá và phát huy thế mạnh riêng của mình.

Chân dung em Cao Phú Quý - học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Mặt khác, trong bối cảnh giáo dục hiện nay ngày càng chú trọng phát triển năng lực cá nhân, những sân chơi do Đoàn, Đội tổ chức không đơn thuần là hoạt động văn nghệ hay giải trí. Đó còn là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và bản lĩnh trước đám đông. Nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao hay khoa học đã được phát hiện từ chính những phong trào như vậy.

Vì vậy, trong tương lai, em mong T.Ư Đoàn sẽ có sự đầu tư lâu dài cho các thiết chế văn hóa thiếu nhi, các câu lạc bộ năng khiếu, các cuộc thi sáng tạo và những chương trình trải nghiệm thực tế, tiếp tục tạo dựng những không gian để người trẻ được tỏa sáng, được phát triển và được đóng góp bằng chính năng lực của mình.