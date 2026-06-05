Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Người trẻ muốn 'đồng kiến tạo' tương lai xanh

TPO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng, thế hệ trẻ ngày nay không muốn dừng lại ở vai trò người tham gia, cũng không muốn chỉ là "người thừa hành" nhận mệnh lệnh. Họ có năng lực, có giải pháp và mong muốn là những người đồng kiến tạo tương lai xanh.

Ngày 5/6, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội nghị “Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực triển khai chương trình Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nằm trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss World Việt Nam 2024, Miss Intercontinental 2022, nhà sáng lập dự án Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, cùng nhiều chuyên gia, diễn giả uy tín.

Anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn cho biết, những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, đến các mô hình “Trường học xanh”, các hoạt động trồng cây, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn nước, phân loại rác tại nguồn và nhiều sáng kiến môi trường do chính thanh thiếu nhi đề xuất, thực hiện đã góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

"Tôi mong rằng, từ chương trình hôm nay, mỗi đoàn viên, thanh niên, đội viên và thiếu nhi sẽ tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với môi trường. Các bạn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh, đồng thời tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp sáng tạo vì môi trường xanh và tương lai bền vững", anh Hoàng Thái Nam nói.

﻿ Các bạn đội viên, sinh viên chia sẻ những ý tưởng, mô hình hay tại chương trình.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss World Việt Nam 2024, Miss Intercontinental 2022 chia sẻ tại chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, vai trò của thanh thiếu nhi trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; chia sẻ các mô hình hay, sáng kiến tiêu biểu của thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường.

Với Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, mỗi khi đứng trước các diễn đàn về khí hậu, cô luôn nhận được những lời động viên rằng: Thế hệ trẻ là tương lai của hành tinh, là lực lượng cốt lõi để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhưng khi đối mặt với những bài toán vĩ mô như luật pháp, hay câu chuyện chính sách khí hậu, người trẻ thường bị bối rối, hoặc chính các chuyên gia cũng e dè xem liệu Gen Z có "đủ tầm" để bàn luận?

Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Bảo Ngọc cho rằng, người trẻ không thiếu lý tưởng, cái họ thiếu là một bệ phóng có định hướng và một lộ trình chuyển hóa thực chất. Vì vậy, Hoa hậu Bảo Ngọc muốn gửi tới thông điệp, thế hệ trẻ ngày nay không muốn dừng lại ở vai trò "người tham gia" để làm đẹp số liệu cho các sự kiện, cũng không muốn chỉ là "người thừa hành" nhận mệnh lệnh. Họ có năng lực, có giải pháp và muốn là những người đồng kiến tạo (co-creators) tương lai xanh.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường sống, khuyến khích thanh thiếu nhi chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng lối sống xanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.