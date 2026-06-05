Bạn trẻ với tình yêu biển đảo Tổ quốc

TPO - Sáng 5/6, tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), UBND đặc khu Hoàng Sa tổ chức chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ quyền biển đảo.
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, ngư dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Đà Nẵng phối hợp xây dựng không gian trưng bày sách, báo và tư liệu về biển đảo Việt Nam thông qua mô hình xe thư viện lưu động.
Các chiến sĩ tìm sách tại xe thư viện lưu động. Ảnh: Văn Thuận
Trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho những ngư dân bám biển ở địa phương
Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “Vươn khơi giữ biển”, giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về hành trình bám biển của ngư dân và những đóng góp của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Cùng với đó là tọa đàm với chủ đề “Biển đảo Tổ quốc - Tuổi trẻ đồng hành”, là diễn đàn để các thế hệ cùng trao đổi về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tại chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm như thêu, dệt lưới đánh cá được nhiều bạn trẻ thích thú tham gia.