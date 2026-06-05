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Giới trẻ

Bạn trẻ với tình yêu biển đảo Tổ quốc

Hữu Tiến - Văn Thuận

TPO - Sáng 5/6, tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), UBND đặc khu Hoàng Sa tổ chức chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển và nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ quyền biển đảo.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, ngư dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện Đà Nẵng phối hợp xây dựng không gian trưng bày sách, báo và tư liệu về biển đảo Việt Nam thông qua mô hình xe thư viện lưu động.

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Các chiến sĩ tìm sách tại xe thư viện lưu động. Ảnh: Văn Thuận
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Tại chương trình, đại diện Nhà Trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận nước biển Hoàng Sa và lá cờ Tổ quốc mang chữ ký của cán bộ, chiến sĩ do Lữ đoàn 161 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao tặng. Ảnh: Văn Thuận
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Trao cờ Tổ quốc và tặng quà cho những ngư dân bám biển ở địa phương

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Dịp này, Nhà Trưng bày Hoàng Sa cũng tiếp nhận nhiều tư liệu quý do cụ Mai Văn Khôi, đại diện tộc Mai Văn (phường Ngũ Hành Sơn) hiến tặng, trong đó có 7 sắc bằng liên quan đến lực lượng thủy quân triều Nguyễn.
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Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “Vươn khơi giữ biển”, giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về hành trình bám biển của ngư dân và những đóng góp của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Cùng với đó là tọa đàm với chủ đề “Biển đảo Tổ quốc - Tuổi trẻ đồng hành”, là diễn đàn để các thế hệ cùng trao đổi về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
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Bạn Nguyễn Đỗ Bảo Trâm, đại diện Đoàn Thanh niên phường Sơn Trà cho biết những câu chuyện về Hoàng Sa, người lính hải quân và ngư dân bám biển đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và chủ quyền quốc gia. “Được trực tiếp tham gia các hoạt động tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, tôi cảm nhận biển đảo trở nên gần gũi, sống động hơn. Mỗi tư liệu, hiện vật đều nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc”, Bảo Trâm chia sẻ.
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Tại chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm như thêu, dệt lưới đánh cá được nhiều bạn trẻ thích thú tham gia.
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Phát biểu tại chương trình, ông Lê Tiến Công - Chánh Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuỗi hoạt động năm nay tạo không gian kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa người lính, ngư dân với thế hệ trẻ. Từ hiểu biết sẽ hình thành tình cảm, từ tình cảm hun đúc trách nhiệm và chuyển hóa thành những hành động cụ thể vì biển, đảo quê hương.
Hữu Tiến - Văn Thuận
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