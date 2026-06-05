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Đưa địa điểm Bác Hồ trao cờ ‘Trung với nước, hiếu với dân’ lên không gian số

Nguyễn Minh

TPO - Không chỉ lưu giữ, bảo tồn những tư liệu lịch sử quý giá, việc số hóa địa điểm Bác Hồ trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” còn giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về một địa chỉ đỏ gắn với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức, chiều 5/6, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Ban Thanh niên Quân đội và phường Sơn Tây (Hà Nội) phối hợp tổ chức ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử quốc gia địa điểm Bác Hồ trao cờ Trung với nước, hiếu với dân”.

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Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và phường Sơn Tây thực hiện nghi thức kéo băng ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử quốc gia địa điểm Bác Hồ trao cờ Trung với nước, hiếu với dân”, tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị lịch sử của di tích; giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhân dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin về sự kiện lịch sử đặc biệt, gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1) anh hùng.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tăng - Phó Chính ủy Trường SQLQ 1; Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Sơn Tây Lê Đại Thăng.

Theo Thượng tá Khuất Sơn Tùng - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Trường SQLQ 1), là một cổng thông tin điện tử chuyên biệt, công trình được thiết kế hoạt động ổn định trên nền tảng web tiêu chuẩn, cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông qua các thiết bị có kết nối Internet như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

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Các đại biểu tham quan, trải nghiệm quét mã QR tại di tích lịch sử quốc gia địa điểm Bác Hồ trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân”.

Đóng vai trò như một không gian lưu trữ số và nền tảng thông tin trực tuyến (địa chỉ truy cập: https://ditichtraoco.com), mục đích cốt lõi của trang web là hệ thống hóa dữ liệu, cung cấp thông tin chính thống và số hóa các nguồn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về di tích lịch sử quốc gia địa điểm Bác Hồ trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, nay là Trường SQLQ 1 - nhà trường đầu tiên của Quân đội.

Giao diện trang web được thiết kế trực quan với hệ thống thanh menu điều hướng rõ ràng, phân loại qua 4 chuyên mục chính, trong đó có những thông tin, hình ảnh mang giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng như Hội nghị quân sự Bắc kỳ; hình ảnh Bác Hồ trao cờ “Trung với nước, hiếu với dân” cho Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn và hình ảnh 9 lần Bác về thăm nhà trường…

“Trang web cung cấp cho người dùng một phương thức tiếp cận thông tin trực quan, nhanh chóng và khoa học. Với thiết kế sáng tạo, bắt mắt, website không chỉ hướng đến việc số hóa tài liệu mà còn từng bước xây dựng một môi trường thông tin hiện đại, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục và quản lý dữ liệu thời kỳ mới”, Thượng tá Khuất Sơn Tùng cho biết.

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Đoàn đại biểu Trường SQLQ 1, Ban Thanh niên Quân đội và địa phương tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cố ở xã Phúc Thọ, Hà Nội.

Trong thời gian tới, đội ngũ quản trị trang web sẽ tiếp tục cải tiến, cập nhật và số hóa thêm các tư liệu, hình ảnh; đồng thời bổ sung các mô phỏng 3D, mô phỏng 360 độ khuôn viên của di tích, phục vụ trải nghiệm “tham quan trực tuyến” cho người truy cập.

Cũng trong chiều 5/6, đoàn đại biểu Trường SQLQ 1, Ban Thanh niên Quân đội và địa phương đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cố (SN 1928, ở thôn 3, xã Phúc Thọ, Hà Nội) và thương binh nặng Hà Văn Cầu (SN 1949, ở thôn Phúc Lộc, xã Đoài Phương, Hà Nội).

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Đoàn đại biểu Trường SQLQ 1, Ban Thanh niên Quân đội và địa phương tới thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh nặng Hà Văn Cầu ở xã Đoài Phương, Hà Nội.

Sáng mai (6/6), tại Trường SQLQ 1, sẽ diễn ra chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 cấp toàn quân, với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà đối tượng chính sách, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng khu vui chơi trẻ em cho khu tập thể gia đình quân nhân Trường SQLQ 1; tập huấn ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Nguyễn Minh
#Bác Hồ trao cờ “Trung với nước #hiếu với dân” #số hóa di tích lịch sử #Trường Sĩ quan Lục quân 1 #Ban Thanh niên Quân đội #Quân đội nhân dân Việt Nam #giáo dục truyền thống #địa chỉ đỏ trên không gian số #phường Sơn Tây #thành phố Hà Nội

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