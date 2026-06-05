Tóc Tiên hôn Trần Ngọc Vàng gây sốc

TPO - "Người còn thương em không" đánh dấu sự trở lại dòng nhạc ballad của Tóc Tiên. Tại buổi ra mắt, nữ ca sĩ chia sẻ chuyện hậu trường hôn trai đẹp Trần Ngọc Vàng trong MV.

Nụ hôn gây sốt của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Tại buổi ra mắt MV Người còn thương em không chiều 5/6 tại TPHCM, khán giả đặt nhiều câu hỏi liên quan nụ hôn giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong MV.

Tại chương trình, diễn viên Heo năm móng cho biết anh chủ động liên hệ Tóc Tiên khi biết nữ ca sĩ có dự án mới. Dù vậy, Trần Ngọc Vàng phải trải qua quá trình casting, vượt qua nhiều ứng cử viên, trong đó có Võ Điền Gia Huy.

“Tôi không biết trước kịch bản MV. Với tư cách diễn viên trẻ, tôi vinh dự khi trở thành một phần trong hành trình làm nghề của chị Tóc Tiên”, Trần Ngọc Vàng nói.

Ít giờ trước buổi ra mắt, poster Trần Ngọc Vàng hôn Tóc Tiên gây sốt khắp các nền tảng. Khi được hỏi về cảnh thân mật, nam diễn viên cho biết quá trình ghi hình cởi mở và chuyên nghiệp, giúp anh thoải mái thể hiện cảm xúc của nhân vật. Trần Ngọc Vàng đồng thời dành nhiều lời khen cho Tóc Tiên.

“Tôi bất ngờ nhất là sự chuyên nghiệp của chị Tiên. Tôi tự nhắc mình phải nghiêm túc, chỉn chu hơn để nhân vật thật sự chạm được khán giả", diễn viên nói thêm.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng giải thích về nụ hôn gây sốt.

Chia sẻ về bạn diễn, Tóc Tiên cho biết Trần Vàng được nhận vai trước khi cô và đạo diễn Nguyễn Việt Anh bắt tay thực hiện MV.

“Vàng nhận lời khi tôi chưa lên kịch bản và cũng chưa liên hệ Việt Anh, chỉ biết chắc chắn có Người còn thương em không thôi, còn câu chuyện như thế nào thì chưa”, cô kể.

Suốt quá trình phát triển ý tưởng, ê-kíp liên tục bổ sung chi tiết để hoàn thiện câu chuyện. Mọi thay đổi liên quan tương tác giữa hai nhân vật đều được trao đổi với Trần Ngọc Vàng trước khi đưa vào kịch bản.

“Mỗi khi tôi và Việt Anh nghĩ thêm chi tiết nào đó lại tự hỏi không biết Vàng có chịu đóng không, có đồng ý với chemistry đó hay không. Bạn diễn phải thật sự thoải mái thì tôi mới tiếp tục hoàn thiện kịch bản”, nữ ca sĩ cho biết.

Tóc Tiên cũng chia sẻ thêm cảm hứng thực hiện Người còn thương em không. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận demo ca khúc năm 2023, chờ đến ba mùa mưa mới phát hành.

Nữ ca sĩ chia sẻ ca khúc phù hợp không khí ngày mưa. Việc trở lại dòng nhạc ballad nhằm đáp lại tình cảm của khán giả. Lý giải về sự day dứt của ca khúc, Tóc Tiên nói cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc, dù hạnh phúc hay những lần buồn bã vì tổn thương.

Để xây dựng sự kết nối tự nhiên giữa hai nhân vật, đạo diễn Nguyễn Việt Anh yêu cầu tổ chức hai buổi workshop trước khi ghi hình.

Đạo diễn Nguyễn Việt Anh cho biết mục đích của các buổi workshop không chỉ là giúp hai diễn viên hiểu nhau hơn mà còn tạo điều kiện để họ hoàn toàn nhập vai.

“Tôi tổ chức workshop để 'đẩy bớt' Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng ra ngoài, thay vào đó là hai nhân vật trong MV. Khi có cảm xúc nền tảng, mọi thứ tự nhiên hơn rất nhiều khi lên set quay”, đạo diễn nói.

Chị đẹp Dương Hoàng Yến, Minh Hằng đến chúc mừng Tóc Tiên.

Đằng sau cơn sốt Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên

Trước khi xuất hiện cùng nhau trong Người còn thương em không, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm bàn luận suốt nhiều tuần qua.

Khán giả đặt câu hỏi Tóc Tiên hẹn hò trai đẹp màn ảnh sau khi Trần Ngọc Vàng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ tháng 5. Nhiều hình ảnh và video cho thấy Trần Ngọc Vàng luôn đứng cạnh Tóc Tiên. xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ. Khoảnh khắc nam diễn viên dùng điện thoại ghi lại cảnh Tóc Tiên thổi nến lan truyền nhanh chóng và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Video ghi lại cảnh cả hai trò chuyện, nhảy múa và tham gia nhiều hoạt động cùng nhóm bạn được chia sẻ mạnh. Nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ xuất hiện.

Khoảnh khắc Tóc Tiên hôn Trần Ngọc Vàng gây sốt.

Tuy nhiên, phía Tóc Tiên phủ nhận suy đoán chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ khẳng định Trần Ngọc Vàng chỉ là một trong những khách mời tham dự sinh nhật.



Chiều 5/6, nữ ca sĩ xác nhận nam diễn viên sinh năm 1998 là nam chính trong MV. Poster hé lộ cảnh khóa môi giữa hai nhân vật trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, giúp sản phẩm nhận được sự chú ý lớn trước giờ phát hành.