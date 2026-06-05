Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

17 đối tượng cầm phóng lợn, kiếm truy sát cặp vợ chồng trẻ

Tiền Lê

TPO - Ngày 5/6, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng làm rõ 17 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phú Thiện vào rạng sáng cùng ngày. Đây là nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo dao tự chế (phóng lợn), gậy gỗ, kiếm, liên tục nẹt pô trên đường truy sát vợ chồng một người dân địa phương.

Clip người dân ghi lại đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 phút cùng ngày, một nhóm đối tượng đi trên 6 xe máy, mang theo hung khí như dao tự chế (phóng lợn), gậy gỗ, kiếm, liên tục nẹt pô trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đuổi đánh vợ chồng anh N.V.L. (SN 1996) và chị L.T.H. (SN 1999, cùng trú tại tổ dân phố 3, xã Phú Thiện).

1.png
2-2732.jpg
3.jpg
Các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm để truy sát người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Thiện đã báo cáo Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Tổ công tác số 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

tien-phong.jpg
Nhóm đối tượng được triệu tập tại trụ sở công an.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định 17 đối tượng liên quan và triệu tập toàn bộ số đối tượng này để làm việc. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng tham gia vụ việc đều còn rất trẻ, trong đó có nhiều trường hợp đang ở độ tuổi học sinh.

Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ nhiều tang vật gồm 6 xe máy, 2 dao phóng lợn, 1 dao dạng sashimi, 1 gậy gỗ cùng một số vật chứng khác liên quan đến vụ việc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiền Lê
#Gia Lai #truy sát #đánh nhau #gây rối trật tự #đối tượng #bạo lực #công an #vụ việc #xã Phú Thiện #phóng lợn #kiếm #đánh cặp vợ chồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe